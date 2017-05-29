В московских аэропортах задерживаются более 25 рейсов

Соответствующая информация размещена на портале «Яндекс. Расписание». – сообщил ТАСС.
По данным на 07:05 мск, в Домодедове задерживаются 19 рейсов, еще шесть выполняться не будут. В Шереметьеве задерживаются семь рейсов. В аэропортах Внуково и Жуковский все рейсы будут выполнены по расписанию.
Гидрометцентр РФ объявил на 29 мая в Московском регионе и нескольких областях Центрального федерального округа «желтый» — третий из пяти — уровень погодной опасности из-за сильного ветра и гроз. По данным синоптиков, ожидаются дождь с грозой и ветер до 15-20 м/с.
Кроме столицы, «желтый» уровень опасности объявили в Костромской, Ивановской, Владимирской, Рязанской, Орловской, Липецкой, Тульской, Тамбовской, Курской, Воронежской, Калужской, Тверской, Смоленской и Ярославской областях.
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