В московских аэропортах задерживаются более 25 рейсов
43

В московских аэропортах задерживаются более 25 рейсов
Май 29 11:37 2017

Более 25 рейсов задержаны в аэропортах Москвы, еще шесть отменены.

Соответствующая информация размещена на портале «Яндекс. Расписание». – сообщил ТАСС.

По данным на 07:05 мск, в Домодедове задерживаются 19 рейсов, еще шесть выполняться не будут. В Шереметьеве задерживаются семь рейсов. В аэропортах Внуково и Жуковский все рейсы будут выполнены по расписанию.

Гидрометцентр РФ объявил на 29 мая в Московском регионе и нескольких областях Центрального федерального округа «желтый» — третий из пяти — уровень погодной опасности из-за сильного ветра и гроз. По данным синоптиков, ожидаются дождь с грозой и ветер до 15-20 м/с.

Кроме столицы, «желтый» уровень опасности объявили в Костромской, Ивановской, Владимирской, Рязанской, Орловской, Липецкой, Тульской, Тамбовской, Курской, Воронежской, Калужской, Тверской, Смоленской и Ярославской областях.

На тему:
  Article "tagged" as:
аэропортГидрометцентр
  Категории:
Новостислайдер
больше статей

Автор

AMSRUS
AMSRUS

C 2014 года www.amsrus.ru

Больше статей
больше статей

Похожие статьи

Ford отзывает в России 1320 автомобилей EcoSport

Ford отзывает в России 1320 автомобилей EcoSport 0

Четверть российских автодилеров на грани банкротства

Четверть российских автодилеров на грани банкротства 5

Новый автомобиль Jaguar – для молодежи и женщин

Новый автомобиль Jaguar – для молодежи и женщин 1

write a comment

0 Comments

No Comments Yet!

You can be the one to start a conversation.

Only registered users can comment.