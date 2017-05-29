В московских аэропортах задерживаются более 25 рейсов 43

Более 25 рейсов задержаны в аэропортах Москвы, еще шесть отменены.

Соответствующая информация размещена на портале «Яндекс. Расписание» . – сообщил ТАСС .

По данным на 07:05 мск, в Домодедове задерживаются 19 рейсов, еще шесть выполняться не будут. В Шереметьеве задерживаются семь рейсов. В аэропортах Внуково и Жуковский все рейсы будут выполнены по расписанию.

Гидрометцентр РФ объявил на 29 мая в Московском регионе и нескольких областях Центрального федерального округа «желтый» — третий из пяти — уровень погодной опасности из-за сильного ветра и гроз. По данным синоптиков, ожидаются дождь с грозой и ветер до 15-20 м/с.