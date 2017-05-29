Ураган в Москве – несколько человек погибли 204 Фото instagram.com/pushkinatalie

Несколько человек погибли из-за мощнейшего урагана, обрушившегося на Московский регион.

Об этом Интерфаксу сообщил собеседник агентства: люди погибли на Кировоградской улице, на площади Джавахарлала Неру, на Андреевской набережной, на Кедровой улице и в районе станции метро «Университет».

«люди погибли на Кировоградской улице, на площади Джавахарлала Неру, на Андреевской набережной, на Кедровой улице и в районе станции метро «Университет» – Интерфакс.

В результате урагана есть погибшие, более 40 человек обратились за медицинской помощью. Мои соболезнования родным и близким погибших — Сергей Собянин (@MosSobyanin) May 29, 2017

Posted by Сергей Севрюков on Montag, 29. Mai 2017

Как сообщили ранее ТАСС с экстренных службах города, в результате урагана в некоторых округах Москвы повалены деревья и легкие рекламные конструкции. На множестве улиц деревья упали на припаркованные автомобили. По словам очевидцев, на Первомайской улице ветер снес детскую площадку и повалил детскую горку. Жители района Печатники рассказали, что порывами ветра разбросало мусорные контейнеры.

За несколько часов в оперативные службы Москвы поступило более 150 звонков из-за урагана. В Москве объявили оранжевый уровень опасности. В некоторых районах города порывы ветра были настолько сильными, что срывали кровлю с домов и валили деревья.

В результате случившегося в ряде округов Москвы оказались повалены деревья и легкие щиты, рассказали ТАСС в экстренных службах. По словам собеседника, сильным ветром «повалены деревья на юго-востоке, западе и в центре Москвы».

«На многих улицах упавшими деревьями повреждены автомобили, в некоторых районах сорваны легкие рекламные щиты», — сказал собеседник агентства.

Последствия урагана на Вокзальной. Ветер был такой силы, что перевернул некоторые автомобили! #oinfo #капризыприроды #ураган A post shared by Одинцово (@oinfo) on May 29, 2017 at 6:24am PDT

В Хамовниках несколько деревьев упали на дорогу, передает корреспондент РБК . На снятом им видеоролике видно, что одно из упавших деревьев полностью перегородило проезжую часть. Из-за этого автомобили объезжают данный участок дороги по тротуару.

То чудесное чувство, когда вовремя зашёл в магазин 😅 #берегись A post shared by Dima Rachmanov (@dim580) on May 29, 2017 at 6:17am PDT

😱 единственные кто радуются сегодня- виндсерферы 😂😂😂 Саня даже успел покататься 😂😂😂 A post shared by Светлана Коваленко (@svet.kovalenko) on May 29, 2017 at 6:12am PDT

Запечатлел жертву урагана на Рязанке #ураган A post shared by Александр Панченко (@punchstagramm) on May 29, 2017 at 6:03am PDT

Москвичи публикуют в своих блогах жутковатые фотографии и видео самого урагана и его последствий. Количество снимков исчисляется уже десятками тысяч и продолжает увеличиваться.

#торнадо #торнадовмоскве #смерчвмоскве #ураган #moscow A post shared by @landysh0705 on May 29, 2017 at 5:57am PDT

Московский #ураган

Не помню чтобы май когда-то был таким! pic.twitter.com/JAIYHAPaWq — Ника Шульга (@nikochka_21) May 29, 2017

В гипермаркете "Лента" в деревне Елино на Ленинградском шоссе ветром оторвало кусок стены. #ураган pic.twitter.com/1YbL1tOQYq — Виктор Коломийченко (@vpkolomiychenko) May 29, 2017

И немного оптимизма.