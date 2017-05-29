Ураган в Москве – несколько человек погибли

Фото instagram.com/pushkinatalie
Фото Никита Хромов
Об этом Интерфаксу сообщил собеседник агентства: люди погибли на Кировоградской улице, на площади Джавахарлала Неру, на Андреевской набережной, на Кедровой улице и в районе станции метро «Университет».
Posted by Москва 24 on Montag, 29. Mai 2017
«люди погибли на Кировоградской улице, на площади Джавахарлала Неру, на Андреевской набережной, на Кедровой улице и в районе станции метро «Университет» – Интерфакс.
@mynameisphilipp м. Пражская, убило человека… pic.twitter.com/YayfsjXI6e
— Ramiz Mustafaev (@ramizmustafaev) May 29, 2017
@mynameisphilipp м. Пражская, убило человека… pic.twitter.com/YayfsjXI6e
— Ramiz Mustafaev (@ramizmustafaev) May 29, 2017
В результате урагана есть погибшие, более 40 человек обратились за медицинской помощью. Мои соболезнования родным и близким погибших
— Сергей Собянин (@MosSobyanin) May 29, 2017
В результате урагана есть погибшие, более 40 человек обратились за медицинской помощью. Мои соболезнования родным и близким погибших
— Сергей Собянин (@MosSobyanin) May 29, 2017
Posted by Сергей Севрюков on Montag, 29. Mai 2017
Posted by Сергей Севрюков on Montag, 29. Mai 2017
Как сообщили ранее ТАСС с экстренных службах города, в результате урагана в некоторых округах Москвы повалены деревья и легкие рекламные конструкции. На множестве улиц деревья упали на припаркованные автомобили. По словам очевидцев, на Первомайской улице ветер снес детскую площадку и повалил детскую горку. Жители района Печатники рассказали, что порывами ветра разбросало мусорные контейнеры.
🌪🌬💨 #ураган #ураганвмоскве #москвасити #москва #moscow #moscowcity #29052017 #весна2017 #2днядолета
A post shared by @tania_alena on May 29, 2017 at 6:03am PDT
🌪🌬💨 #ураган #ураганвмоскве #москвасити #москва #moscow #moscowcity #29052017 #весна2017 #2днядолета
A post shared by @tania_alena on May 29, 2017 at 6:03am PDT
За несколько часов в оперативные службы Москвы поступило более 150 звонков из-за урагана. В Москве объявили оранжевый уровень опасности. В некоторых районах города порывы ветра были настолько сильными, что срывали кровлю с домов и валили деревья.
Что я только что увидела😱😱😱! На улице жуткий ураган, в Одинцово куча деревьев упало! Надеюсь, у моих аниматоров нет заказов НА УЛИЦЕ сегодня. Ну у чужих аниматоров тоже, я надеюсь, нет😂. Блин, а без шуток, хоть бы никого не убило! Вы видели, какое огромное дерево на видео рухнуло??? #ураган#москва#одинцово
A post shared by Antonina Lobacheva (@lobacheva_a) on May 29, 2017 at 5:58am PDT
Что я только что увидела😱😱😱! На улице жуткий ураган, в Одинцово куча деревьев упало! Надеюсь, у моих аниматоров нет заказов НА УЛИЦЕ сегодня. Ну у чужих аниматоров тоже, я надеюсь, нет😂. Блин, а без шуток, хоть бы никого не убило! Вы видели, какое огромное дерево на видео рухнуло??? #ураган#москва#одинцово
A post shared by Antonina Lobacheva (@lobacheva_a) on May 29, 2017 at 5:58am PDT
В результате случившегося в ряде округов Москвы оказались повалены деревья и легкие щиты, рассказали ТАСС в экстренных службах. По словам собеседника, сильным ветром «повалены деревья на юго-востоке, западе и в центре Москвы».
На этом видео ощущается мощь прошедшей стихии по Люберцам. Это снято на какой-то станции Казанской жд. В Москве около 40 пострадавших, 6 погибших (Собянин). #ураган #штормовоепредупреждение #люберцы видео от @antinastj #жесть #мчс
A post shared by Мои Люберцы 🌇 (@mylubertsy) on May 29, 2017 at 7:11am PDT
На этом видео ощущается мощь прошедшей стихии по Люберцам. Это снято на какой-то станции Казанской жд. В Москве около 40 пострадавших, 6 погибших (Собянин). #ураган #штормовоепредупреждение #люберцы видео от @antinastj #жесть #мчс
A post shared by Мои Люберцы 🌇 (@mylubertsy) on May 29, 2017 at 7:11am PDT
«На многих улицах упавшими деревьями повреждены автомобили, в некоторых районах сорваны легкие рекламные щиты», — сказал собеседник агентства.
Последствия урагана на Вокзальной. Ветер был такой силы, что перевернул некоторые автомобили! #oinfo #капризыприроды #ураган
A post shared by Одинцово (@oinfo) on May 29, 2017 at 6:24am PDT
Последствия урагана на Вокзальной. Ветер был такой силы, что перевернул некоторые автомобили! #oinfo #капризыприроды #ураган
A post shared by Одинцово (@oinfo) on May 29, 2017 at 6:24am PDT
В Хамовниках несколько деревьев упали на дорогу, передает корреспондент РБК. На снятом им видеоролике видно, что одно из упавших деревьев полностью перегородило проезжую часть. Из-за этого автомобили объезжают данный участок дороги по тротуару.
То чудесное чувство, когда вовремя зашёл в магазин 😅 #берегись
A post shared by Dima Rachmanov (@dim580) on May 29, 2017 at 6:17am PDT
То чудесное чувство, когда вовремя зашёл в магазин 😅 #берегись
A post shared by Dima Rachmanov (@dim580) on May 29, 2017 at 6:17am PDT
😱 единственные кто радуются сегодня- виндсерферы 😂😂😂 Саня даже успел покататься 😂😂😂
A post shared by Светлана Коваленко (@svet.kovalenko) on May 29, 2017 at 6:12am PDT
😱 единственные кто радуются сегодня- виндсерферы 😂😂😂 Саня даже успел покататься 😂😂😂
A post shared by Светлана Коваленко (@svet.kovalenko) on May 29, 2017 at 6:12am PDT
Запечатлел жертву урагана на Рязанке #ураган
A post shared by Александр Панченко (@punchstagramm) on May 29, 2017 at 6:03am PDT
Запечатлел жертву урагана на Рязанке #ураган
A post shared by Александр Панченко (@punchstagramm) on May 29, 2017 at 6:03am PDT
Кому , то очень не повезло … как домой , то доехать 😲😒😤 . #ураган #ураганвмоскве #происшествия #сильныйветер #москва #мск #moscow #машина #авария #шторм #дождь #
A post shared by Dasha Budra (@dasha_______dasha_______) on May 29, 2017 at 6:03am PDT
Кому , то очень не повезло … как домой , то доехать 😲😒😤 . #ураган #ураганвмоскве #происшествия #сильныйветер #москва #мск #moscow #машина #авария #шторм #дождь #
A post shared by Dasha Budra (@dasha_______dasha_______) on May 29, 2017 at 6:03am PDT
В Москве на полную бушует ураган. На глазах вырвало дерево с корнем, чуть не полетела на меня крыша бизнес центра, хорошо успел спрятаться в Пятёрке, спасибо господину Потанину, выручил дружище #Потанин #Пятерочка #ураган #сместасобытий #москваураган #дерево
A post shared by 🏔AYDAR LUKMANOV (@lukmann.s) on May 29, 2017 at 6:12am PDT
В Москве на полную бушует ураган. На глазах вырвало дерево с корнем, чуть не полетела на меня крыша бизнес центра, хорошо успел спрятаться в Пятёрке, спасибо господину Потанину, выручил дружище #Потанин #Пятерочка #ураган #сместасобытий #москваураган #дерево
A post shared by 🏔AYDAR LUKMANOV (@lukmann.s) on May 29, 2017 at 6:12am PDT
А вот возле гипермаркета "Глобус". #shellac #shopping #showroom #shoes #shop #ноготки #природа #шашлыки #рыбалка #тепло #солнце #весна #скоролето #ураган #ураганводинцово
A post shared by 🌺Елена Воробей🌺 Russia 🇷🇺 (@elenavorobey30) on May 29, 2017 at 5:57am PDT
А вот возле гипермаркета "Глобус". #shellac #shopping #showroom #shoes #shop #ноготки #природа #шашлыки #рыбалка #тепло #солнце #весна #скоролето #ураган #ураганводинцово
A post shared by 🌺Елена Воробей🌺 Russia 🇷🇺 (@elenavorobey30) on May 29, 2017 at 5:57am PDT
Москвичи публикуют в своих блогах жутковатые фотографии и видео самого урагана и его последствий. Количество снимков исчисляется уже десятками тысяч и продолжает увеличиваться.
#торнадо #торнадовмоскве #смерчвмоскве #ураган #moscow
A post shared by @landysh0705 on May 29, 2017 at 5:57am PDT
#торнадо #торнадовмоскве #смерчвмоскве #ураган #moscow
A post shared by @landysh0705 on May 29, 2017 at 5:57am PDT
легендарная пирамида на Новой Риге рухнула из за урагана #пирамида #ураган #ливень pic.twitter.com/sUjUvRdbLk
— Серебряный Дождь (@news_silver) May 29, 2017
легендарная пирамида на Новой Риге рухнула из за урагана #пирамида #ураган #ливень pic.twitter.com/sUjUvRdbLk
— Серебряный Дождь (@news_silver) May 29, 2017
Московский #ураган Не помню чтобы май когда-то был таким! pic.twitter.com/JAIYHAPaWq
— Ника Шульга (@nikochka_21) May 29, 2017
Московский #ураган Не помню чтобы май когда-то был таким! pic.twitter.com/JAIYHAPaWq
— Ника Шульга (@nikochka_21) May 29, 2017
В гипермаркете "Лента" в деревне Елино на Ленинградском шоссе ветром оторвало кусок стены. #ураган pic.twitter.com/1YbL1tOQYq
— Виктор Коломийченко (@vpkolomiychenko) May 29, 2017
В гипермаркете "Лента" в деревне Елино на Ленинградском шоссе ветром оторвало кусок стены. #ураган pic.twitter.com/1YbL1tOQYq
— Виктор Коломийченко (@vpkolomiychenko) May 29, 2017
После бури: ураган в Москве глазами пользователей соцсетейhttps://t.co/8SwEh1LnzP #москва #буря #ураган #соцсети pic.twitter.com/78O98RHHFY
— m24.ru (@m24ru) May 29, 2017
После бури: ураган в Москве глазами пользователей соцсетейhttps://t.co/8SwEh1LnzP #москва #буря #ураган #соцсети pic.twitter.com/78O98RHHFY
— m24.ru (@m24ru) May 29, 2017
И немного оптимизма.
‼️Внимание, в Москве ураган!! ⚠️Предупредите всех родных и близких, берите все самое необходимое и укрывайтесь в надежных местах!!
A post shared by 🙌Просто #бегузасобак (@beardserk) on May 29, 2017 at 6:51am PDT
‼️Внимание, в Москве ураган!! ⚠️Предупредите всех родных и близких, берите все самое необходимое и укрывайтесь в надежных местах!!
A post shared by 🙌Просто #бегузасобак (@beardserk) on May 29, 2017 at 6:51am PDT
C 2014 года www.amsrus.ru
Месяц назад писал на сайт мэрии про несколько сухостойных деревьев, стоящих вдоль тротуаров не первый год. Тополя, метров по 25-30, липы с диаметром ствола не менее 0,5 м. Эффекта — ноль. Ждут, когда придавит очередных бедолаг. Вот и всё, что вам нужно знать о «заботе мэра о москвичах»…
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