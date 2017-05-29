Ураган в Москве – несколько человек погибли
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Фото instagram.com/pushkinatalie

Ураган в Москве – несколько человек погибли
Май 29 17:42 2017

Несколько человек погибли из-за мощнейшего урагана, обрушившегося на Московский регион.

Об этом Интерфаксу сообщил собеседник агентства: люди погибли на Кировоградской улице, на площади Джавахарлала Неру, на Андреевской набережной, на Кедровой улице и в районе станции метро «Университет».

 

Posted by Москва 24 on Montag, 29. Mai 2017

«люди погибли на Кировоградской улице, на площади Джавахарлала Неру, на Андреевской набережной, на Кедровой улице и в районе станции метро «Университет» – Интерфакс.

Posted by Сергей Севрюков on Montag, 29. Mai 2017

Как сообщили ранее ТАСС с экстренных службах города, в результате урагана в некоторых округах Москвы повалены деревья и легкие рекламные конструкции. На множестве улиц деревья упали на припаркованные автомобили. По словам очевидцев, на Первомайской улице ветер снес детскую площадку и повалил детскую горку. Жители района Печатники рассказали, что порывами ветра разбросало мусорные контейнеры.

За несколько часов в оперативные службы Москвы поступило более 150 звонков из-за урагана. В Москве объявили оранжевый уровень опасности. В некоторых районах города порывы ветра были настолько сильными, что срывали кровлю с домов и валили деревья.

В результате случившегося в ряде округов Москвы оказались повалены деревья и легкие щиты, рассказали ТАСС в экстренных службах. По словам собеседника, сильным ветром «повалены деревья на юго-востоке, западе и в центре Москвы».

«На многих улицах упавшими деревьями повреждены автомобили, в некоторых районах сорваны легкие рекламные щиты», — сказал собеседник агентства.

В Хамовниках несколько деревьев упали на дорогу, передает корреспондент РБК. На снятом им видеоролике видно, что одно из упавших деревьев полностью перегородило проезжую часть. Из-за этого автомобили объезжают данный участок дороги по тротуару.

Запечатлел жертву урагана на Рязанке #ураган

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Москвичи публикуют в своих блогах жутковатые фотографии и видео самого урагана и его последствий. Количество снимков исчисляется уже десятками тысяч и продолжает увеличиваться.

#торнадо #торнадовмоскве #смерчвмоскве #ураган #moscow

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И немного оптимизма.

 

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AMSRUS
AMSRUS

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1 Comment

  1. Vitaly Grozny
    Май 29, 18:10 #1 Vitaly Grozny

    Месяц назад писал на сайт мэрии про несколько сухостойных деревьев, стоящих вдоль тротуаров не первый год. Тополя, метров по 25-30, липы с диаметром ствола не менее 0,5 м. Эффекта — ноль. Ждут, когда придавит очередных бедолаг. Вот и всё, что вам нужно знать о «заботе мэра о москвичах»…

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