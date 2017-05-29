Триатлон от Mercedes 9

Подразделение малотоннажных автомобилей «Мерседес-Бенц РУС» стало генеральным спонсором и официальным автомобильным партнёром серии международных стартов по триатлону IRONSTAR.

Слоган малотоннажных автомобилей Mercedes-Benz «Born to run» официально переводится как «Всегда в движении». Он отражает динамику современного бизнеса и подчёркивает постоянную работу компании по совершенствованию продуктов. В 2017 году российское подразделение дополнило этот слоган спортивной составляющей, став партнёром ФК «Динамо» и IRONSTAR – соревнований по триатлону для любителей и профессионалов.

Популярность триатлона в мире сравнима с марафонским бегом, лыжными гонками и биатлоном. В России эта дисциплина стала не только способом поддержания хорошей физической формы, но и возможностью знакомства на соревнованиях успешных профессионалов из разных областей, объединённых стремлением к здоровому образу жизни.

«Мерседес-Бенц РУС» поддержит четыре старта IRONSTAR: в Сочи 3 июня, Завидово 29 июля, Казани 26 августа и Сочи 23 сентября. Для трансферов и решения других транспортных вопросов предоставлены микроавтобус Mercedes-Benz Sprinter Classic и два фургона. Экспозицию составят премиальные микроавтобусы V-Класса. Для отдыха гостей будут организованы лаундж-зоны Mercedes-Benz с напитками и лёгким кейтерингом.

Ольга Костякова, начальник отдела маркетинговых коммуникаций по малотоннажным автомобилям АО «Мерседес-Бенц РУС» рассказала: