Триатлон от Mercedes
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Триатлон от Mercedes
Май 29 15:57 2017

Подразделение малотоннажных автомобилей «Мерседес-Бенц РУС» стало генеральным спонсором и официальным автомобильным партнёром серии международных стартов по триатлону IRONSTAR.

Слоган малотоннажных автомобилей Mercedes-Benz «Born to run» официально переводится как «Всегда в движении». Он отражает динамику современного бизнеса и подчёркивает постоянную работу компании по совершенствованию продуктов. В 2017 году российское подразделение дополнило этот слоган спортивной составляющей, став партнёром ФК «Динамо» и IRONSTAR – соревнований по триатлону для любителей и профессионалов.

Популярность триатлона в мире сравнима с марафонским бегом, лыжными гонками и биатлоном. В России эта дисциплина стала не только способом поддержания хорошей физической формы, но и возможностью знакомства на соревнованиях успешных профессионалов из разных областей, объединённых стремлением к здоровому образу жизни.

Mercedes-Benz Sprinter

Mercedes-Benz Sprinter

«Мерседес-Бенц РУС» поддержит четыре старта IRONSTAR: в Сочи 3 июня, Завидово 29 июля, Казани 26 августа и Сочи 23 сентября. Для трансферов и решения других транспортных вопросов предоставлены микроавтобус Mercedes-Benz Sprinter Classic и два фургона. Экспозицию составят премиальные микроавтобусы V-Класса. Для отдыха гостей будут организованы лаундж-зоны Mercedes-Benz с напитками и лёгким кейтерингом.

Ольга Костякова, начальник отдела маркетинговых коммуникаций по малотоннажным автомобилям АО «Мерседес-Бенц РУС» рассказала:

«IRONSTAR — это российский аналог европейского IRONMAN, с которым Mercedes-Benz сотрудничает глобально уже много лет. Цель этого проекта – продвижение активного и здорового образа жизни в России, что полностью соответствует ценностям нашего бренда. Поддержать это движение мы пригласили наших коллег и уже собрали несколько команд из сотрудников компании. Я уверена, что это будет незабываемо и станет предметом для личной гордости каждого!»

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IRONSTARMercedesMercedes-Benz Sprinter Classicтриатлон
  Категории:
СобытияСпорт
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Автор

AMSRUS
AMSRUS

C 2014 года www.amsrus.ru

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