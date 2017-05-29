Петь за рулем полезно 20

Нравится подпевать любимым песням за рулем? Это не только весело, но и полезно.

Компания Ford, изучив исследования и опросив экспертов и автолюбителей, выяснила, что импровизированные караоке-выступления в автомобиле положительно сказываются на нашем здоровье.

«Когда поешь громко, будучи свободным от каких либо сдерживающих факторов, “изливая душу”, эмоциональная разрядка будет намного сильнее, потому что в это вкладывается больше сил, больше энергии, – говорит Стивен Клифф, профессор университета Кентерберийского университета Крайст Черч (Великобритания) и ведущий исследователь в области влияния пения на здоровье людей. – Особенно это касается тех случаев, когда мы громко поем знакомые песни. В этот момент мы испытываем прилив хорошего настроения, вызываемый более глубоким и медленным дыханием, а также повышенной мышечной активностью. Мы избавляемся от напряжения и чувствуем себя более расслабленными».

С этим утверждением согласны и в России. Из более чем 500 человек, принявших участие в опросе, проведенном компанией Ford в российских соцсетях, свыше 45% отметили, что пение за рулем положительно сказывается не только на их настроении, но и самочувствии («испытываю и душевный, и физический подъем»).

Почти 25% опрошенных пение в автомобиле поднимает настроение.

Еще для 10% вокальные упражнения являются хорошим развлечением в пробках, хотя каких-либо изменений в настроении или самочувствии во время процесса они не ощущают.

Наконец, 20% водителей не испытывают потребности в пении за рулем вовсе.

Согласно исследованию компании Spotify, специализирующейся на потоковом музыкальном контенте, именно поездки в одиночестве помогают в полной мере ощутить личное пространство. Доказательством этому служит тот факт, что у многих из нас есть любимые композиции и плейлисты, которые мы включаем только в автомобиле, ведь с точки зрения прослушивания музыки, это особенное место, где звук идеально заполняет все занимаемое нами пространство.

Это учитывают специалисты Ford, разрабатывая новые аудиосистемы, которые должны одинаково хорошо воспроизводить музыку, отвечающую самым разным вкусам, вне зависимости от характеристик автомобиля.

«Для многих людей прослушивание любимой музыки – это основополагающая часть любого путешествия, своеобразный саундтрек к их собственному фильму-путешествию», – говорит Ян Шролл, руководитель отдела мультимедийных и беспроводных технологий европейского отдела компании Ford.

С целью повысить качество звучания автомобильных аудиосистем, компания Ford начала сотрудничество с производителем высококлассной акустики B&O (дочерняя компания Bang & Olufsen, входит в международный концерн Harman International). Датская компания будет поставлять динамики и усилители, специально разработанные под конкретные модели Ford, что гарантирует превосходно звучание акустики независимо от класса автомобиля.

Первой моделью Ford в Европе с акустической системой B&O PLAY стал новый Ford Fiesta. B&O PLAY Sound System для Ford Fiesta является самой мощной для машин компактного класса. Инженеры трудились целый год, оценивая звучание на материале более музыкальных 5000 треков, для того, чтобы 675-ваттная акустическая система позволяла одинаково хорошо воспроизводить Адель, Foo Fighters, Jay-Z или же классическую музыку вне зависимости от выбранного уровня громкости.

Постепенный переход на акустику B&O PLAY в автомобилях Ford будет осуществляться по мере выхода обновленных моделей. При этом для управления аудиосистемой по-прежнему будет использоваться мультимедийная система Ford SYNC 3 с сенсорным экраном.