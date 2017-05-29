Первый Lamborghini Centenario приехал в Великобританию
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Первый Lamborghini Centenario приехал в Великобританию
Май 29 13:01 2017

В Великобритании начались продажи Lamborghini Centenario.

Модельный ряд Centenario посвящен столетнему юбилею основателя компании Ферруччо Ламборгини.Lamborghini Centenario

Первый Lamborghini Centenario оказался в распоряжении у лондонского дилера HR Owen. Стоит отметить, что Lamborghini выпустила всего 40 единиц модели  Centenario, половина из которых выполнены в кузове купе, вторая половина – родстеры.  Суперкар, попавший к британским дилерам сделан в кузове купе. В экстерьере присутствуют традиционные оранжевые акценты, но как заверяет производитель будет доступно несколько цветов.Lamborghini Centenario

Суперкар приводится в движение 6,5-литровым атмосферным V12 с отдачей  770 сил и 690 Нм крутящего момента. С такой установкой купе ускоряется до первой сотни за 2,8 секунд, при этом максимальная скорость составляет 350 км/ч. Для будущих владельцев юбилейный Lamborghini Centenario обойдется не меньше двух миллионов долларов.

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AMSRUS
AMSRUS

C 2014 года www.amsrus.ru

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