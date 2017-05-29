Первое знакомство со Škoda Kodiaq 57

3 и 4 июня во всех дилерских центрах Škoda пройдёт презентация Kodiaq.

Гости праздника смогут в числе первых оценить достоинства автомобиля, записаться на тест-драйв и увлекательно провести время с семьёй. Во время презентации пройдут интересные конкурсы, передающие дух путешествий и близости к природе.

В первые летние выходные Škoda Auto Россия устроит запоминающийся праздник для своих клиентов в честь появления новинки в официальных дилерских центрах марки. Презентация внедорожника с медвежьим характером пройдёт под девизом

«Увидеть. Узнать. Почувствовать»,

гости мероприятия смогут окунуться в атмосферу дикой природы и удивительных открытий и напомнить себе, что даже в эру Интернет и высоких технологий не может быть ничего лучше, чем пережить настоящее приключение вместе с семьёй.

Первый внедорожник от чешского бренда идеально подходит как для семейных загородных путешествий, так и для ежедневных поездок по городу. Kodiaq прекрасно приспособлен к требованиям российских дорог и позволит своим владельцам исследовать самые необычные и интересные маршруты, а новейшие технологии и современные электронные ассистенты обеспечат бескомпромиссную безопасность и комфорт как для водителя, так и для пассажиров.

На два дня дилерские центры Škoda превратятся в островки природы среди шумных городов. Выставка работ фотографа-анималиста и стенд путешествий, где гостям будут предложены оригинальные маршруты для семейных поездок, призваны вдохновить клиентов ŠKODA проводить больше времени с семьёй, открывая новое и неизвестное: увидеть всё своими глазами, узнать неизведанное, почувствовать новые эмоции.

Посетителей дилерских центров ждут увлекательные конкурсы, мастер-классы и развлечения, а также угощения и освежающие напитки из фреш-бара.

Škoda позаботится и о досуге самых маленьких гостей: для юных посетителей подготовлены разнообразные мастер-классы, где можно будет научиться вязать морские узлы, мастерить кормушки для птиц или, к примеру, складывать фигурки оригами.

Одним из ключевых развлечений на презентации станет испытание нового мобильного приложения «FollowKODIAQ», выпуск которого приурочен к появлению Škoda Kodiaq на российском рынке.

С помощью «FollowKODIAQ» клиенты смогут изучить преимущества автомобиля и пройти в салонах виртуальный тест-драйв новинки в VR-шлеме. Приложение обладает также функцией дополненной реальности, которая позволит пользователю увидеть на экране смартфона информацию о Kodiaq, наведя на него видоискатель камеры (функция работает только в официальных дилерских центрах марки).

Также во всех дилерских центрах будет работать специальная фотозона с дополненной реальностью, где любой желающий сможет при помощи приложения сделать оригинальное фото с медведем породы кадьяк.

Будучи в первую очередь семейным брендом, ŠKODA AUTO Россия запустила также проект «Follow KODIAQ»: небольшие видеоролики и инструкции, размещённые на сайте followkodiaq.ru , предлагают множество идей, чем занять ребёнка и как увлечь его окружающим миром. Кроме того, все желающие могут принимать участие в различных конкурсах и получить уникальную возможность совершить всей семьёй поездку на Аляску, родину медведей породы кадьяк.

Для того чтобы принять участие в празднике, необходимо зарегистрироваться на сайте .