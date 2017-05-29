Outlander PHEV в полиции Украины 27

В конце мая 2017 года компания Mitsubishi Motors Corporation (MMC) осуществила поставку 635 автомобилей Outlander PHEV Национальной полиции Украины.

Церемония передачи автомобилей прошла в Киеве. Украинскую сторону представлял премьер-министр Украины, а компанию ММС — Осаму Масуко, ее президент и исполнительный директор.

Этот заказ состоялся в рамках соглашения по торговле квотами на выбросы вредных веществ, которое ряд японских компаний подписали с правительством Украины. Следуя своей политике сокращения выбросов CO2 и парниковых газов по программе целевых экологических инвестиций, предусмотренной Киотским протоколом, правительство Украины планирует использовать Outlander PHEV в качестве служебного полицейского автомобиля.

Для компании MMC это уже второй заказ по программе целевых экологических инвестиций. Первый заказ предусматривал поставку 507 электромобилей i‐MiEV правительству Эстонии (первые автомобили поступили к заказчику в октябре 2011 года).

На церемонии передачи Осаму Масуко, президент и исполнительный директор компании ММС, сказал: «Я хочу поблагодарить украинское правительство за высокую оценку нашей модели Outlander PHEV и ее выбор в качестве лучшего варианта для национальной полиции. Mitsubishi Outlander PHEV — это экологичная модель, в которой использованы наши новейшие технологии. Например, передовая система управления полным приводом Super All-Wheel Control, которая делает этот автомобиль оптимальным для полицейской службы».

С момента появления на рынке в 2013 году модель Outlander PHEV разошлась по миру в количестве 80 768 единиц (по данным на конец 2016 года). Кроме того, четыре года подряд она становилась самым продаваемым электромобилем с увеличенным запасом хода в Европе.