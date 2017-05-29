От океана к океану на РАФах 26

В воскресенье, 28 мая, возле Моторного музея в Риге был дан торжественный старт экспедиции на микроавтобусах во Владивосток.

Согласно предварительным подсчетам, дорога займет примерно месяц. В путь отправились три экипажа из Латвии и один из России – сообщает delfi.lv .

Цель путешествия — повторить достижение экспедиции 1977 года «От океана к океану», когда был проведен тестовый пробег произведенных в Латвии микроавтобусов RAF 2203 — от Лиепаи до Владивостока.

Путь до Владивостока составит примерно 11 тысяч километров по маршруту Санкт-Петербург — Москва — Нижний Новгород — Казань — Набережные Челны — Уфа — Челябинск — Петропавловск — Омск — Новосибирск — Иркутск — Байкальск — Улан-Удэ — Чита — Хабаровск — Владивосток.

Архивные материалы по подготовке к экспедиции:

Как пишет press.lv : Тот легендарный советский автопробег проходил по маршруту Лиепая — Владивосток: команда «рафовцев» во главе с инженером–испытателем завода РАФ Валдисом Брантсом за два месяца преодолела расстояние 13 тысяч километров. Несмотря на то что бОльшая часть пути проходила по бездорожью, в экстремальных условиях, в пробеге от берегов Балтики до берегов Тихого океана «рафики» доказали свою эксплуатационную надежность — не подвели ни разу (свежую модель микроавтобуса проверяли перед ее запуском в серийное производство)…

В 2014 году участники экспедиции во главе с Валдисом провели тестовый «круг почета» по Латвии: 14 участников на трех серийных «рафиках» и одном автобусе Ambassador стартовали в Елгаве (родине РАФа), чтобы затем посетить Кандаву, Талси, Рою, Колку, Мазирбе, Вентспилс, Кулдигу и финишировать в Риге.

Тогда, немолодые уже машины, не ударили в грязь лицом. «Рафики» — экземпляры частных коллекций автолюбителей — в идеальном техническом состоянии. Единственное замечание — шумно работают двигатели.

Но это объясняется просто: в далекие 1970–е вопросу шумоизоляции не уделялось много внимания. В остальном машина удобная, средняя скорость движения по трассе — 90–100 км/ч. У изнеженного комфортом пассажира из «будущего» не возникает чувства, будто он едет на доисторическом монстре.

В 2014 два микроавтобуса подверглись малозначительным изменениям (один перекрасили, а из салона второго частично убрали сиденья).

Третий «старичок», принадлежащий Валдису, сохранил свой первоначальный вид полностью. Единственный тюнинг заключается в оборудовании машины радио (не было предусмотрено при сборке), причем, чтобы не нарушать гармонии, Валдис вмонтировал радио в… пластиковое ведро!

Получился переносной чудо–прибор, способный поднять настроение в момент! И еще как поднимал: участники экспедиции — люди разных национальностей — в первый день путешествия просто подпевали «музыкальному ведерку», затем перешли на народные песни (один начинает, другие подтягивают), ну а потом все вместе исполняли хиты советского времени…