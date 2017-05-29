Как найти 300 отличных автомобилей за 2 года? 65

Привет, меня зовут Сергей Броневой! Я основатель Автомобильного Бюро «Лучше Звоните Броневому! »

Мы работаем для того, чтобы вы могли купить быстро, правильно и безопасно хороший автомобиль. Такая услуга называется «подбор автомобиля под ключ »

Немного о себе. Я вырос в небольшом селе. Увлекался автомобилями с детства – сколько себя помню. Одно из моих детских воспоминаний: во время весеннего половодья, когда разливалась река Волга, заливалась дорога, ведущая к дачному поселку. Поэтому дачники были вынуждены оставлять свои автомобили на берегу и добирались далее на лодках. И стояли длинные колонны разноцветных «Москвичей», «Жигулей», «Запорожцев» и «Волг» на берегу. Большой удачей было встретить «Победу». И я мальчишкой разглядывал, чем же отличается один автомобиль от другого, опьяненный запахами автомобилей, масла, бензина, прилипал с любопытством к стеклам всех этих авто. Постоянно читал журнал «За рулем», мечтал об автомобиле, который будем моим…

Когда мне было 12 лет, не стало моего отца. Мама работала медсестрой и ее невысокой зарплаты разумеется, хватало лишь на самые простые нужды.

Я достаточно быстро понял, что рассчитывать в этой жизни нужно только на себя. Стал использовать любую возможность заработать. Затем успешно поступил в технический университет в областном городе. По окончании университета стал работать в продажах наемным сотрудником. За несколько лет вырос в хорошего специалиста в продажах, и стало “тесно” в своем городе. Принял решение “брать” Москву!

Устроился работать в западную компанию. Перевез жену и маленькую дочь. Стал развивать карьеру в продажах – первая, вторая, третья, четвертая западные компании! Росли зарплаты и должности. Родилась вторая дочь.

Наступил кризис среднего возраста…

Пришло осознание того, что делаю я совсем не то, что хочет душа. Стали появляться вопросы, а что будет с тобой через 5-10 лет, если все останется как есть? Принял непростое решение заняться тем, что будет нравиться, приносить пользу людям, и станет моим делом.

Решил применить свои хобби – увлеченность автомобилями, богатый опыт в продажах и переговорах, в свое дело – помогать людям при покупке автомобилей!

Столкнулся с тем, что на автомобильном рынке “бурно растут сорняки” обмана, мошенничества. Если сказать по-простому, автомобильный рынок это большое “поле чудес”, со своим рисками и опасностями.

Сколько от этого страдает людей никому неизвестно, но регулярно слышу от знакомых или читаю в интернете, как кто-то крайне неудачно купил автомобиль!

Я и моя команда помогаем предотвратить саму вероятность попадания вас в подобные истории!

С 2014 года на основе опыта и знаний была разработана уникальная система поиска и подбора автомобилей, которая позволила уже найти более 300 автомобилей, минуя все подводные камни. Мы работаем над тем, чтобы вы купили свой автомобиль быстро и без забот. И мы хорошо делаем это!

Наша цель – сделать так, чтобы покупка автомобиля была исполнением ВАШЕЙ мечты !