Volkswagen временно прекратил сборку Multivan и Caravelle в Калуге 57

Завод Volkswagen находящийся в Калуге, остановил производство коммерческого транспорта по методу крупноузловой сборки.

На предприятии выпускались модели немецкой марки, входящие в группу T6 – Transporter, Caravelle, Multivan. Представители концерна сообщили, что выпуск моделей Volkswagen Transporter, Multivan и Caravelle приостановлен в соответствии с производственным планом, на первое полугодие он выполнен.

План на вторую часть года сейчас на согласовании, после его одобрения руководство концерна сможет назвать объемы производства автомобилей группы T6. Также руководство бренда утвердило продление трехнедельных каникул на линии крупноузловой сборки до середины августа, которые закончатся для остального производства 23 июля.

В настоящее время в Калуге осуществляется сборка Audi Q7. В начале года появилась информация о приостановлении крупноузловой сборки автомобилей Audi A6, Audi A8. На предприятии по полному циклу также выпускаются модели Volkswagen Tiguan, Volkswagen Polo и Skoda Rapid.

Источник