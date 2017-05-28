Volkswagen временно прекратил сборку Multivan и Caravelle в Калуге
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Volkswagen временно прекратил сборку Multivan и Caravelle в Калуге
Май 28 14:03 2017

Завод Volkswagen находящийся в Калуге, остановил производство коммерческого транспорта по методу крупноузловой сборки.

На предприятии выпускались модели немецкой марки, входящие в группу T6 – Transporter, Caravelle, Multivan. Представители концерна сообщили, что выпуск моделей Volkswagen Transporter, Multivan и Caravelle приостановлен в соответствии с производственным планом, на первое полугодие он выполнен.

Volkswagen Multivan

Volkswagen Multivan

План на вторую часть года сейчас на согласовании, после его одобрения руководство концерна сможет назвать объемы производства автомобилей группы T6. Также руководство бренда утвердило продление трехнедельных каникул на линии крупноузловой сборки до середины августа, которые закончатся для остального производства 23 июля.

VW Caravelle T6

VW Caravelle T6

В настоящее время в Калуге осуществляется сборка Audi Q7. В начале года появилась информация о приостановлении крупноузловой сборки автомобилей Audi A6, Audi A8. На предприятии по полному циклу также выпускаются модели Volkswagen Tiguan, Volkswagen Polo и Skoda Rapid.

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VolkswagenVolkswagen MultivanVolkswagen T6автомобильное производствоКалуга
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AMSRUS
AMSRUS

C 2014 года www.amsrus.ru

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