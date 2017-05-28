В Екатеринбурге прошел показ тюнингованных ретроавтомобилей 28

«Запорожец» c пневмоподвеской и другая экзотика: выставка ретроавтомобилей в Екатеринбурге — в материале от Екатеринбург Онлайн .

На автошоу устроенном на берегу озера Шарташ продемонстрировали довольно экзотические авто из Свердловской области и не только: в выставке принимали участие 46 ретроавтомобилей, в том числе из других регионов России.

Среди заинтересовавших посетителей экземпляров стоит отметить красно-белый «Запорожец», с установленной владельцем пневматической подвеской, благодаря которой машина смогла практически «лечь» на землю.

Рядом с «Запорожцем» находилась синяя «Волга», оснащенная аналогичной подвеской, а также «ресничками» фар, из-за которых автомобиль приобрел грустящий вид.

Самым старшим по возрасту на выставке оказался оказался «Москвич 401», выпущенный в 1954 г., однако по внешности с ним вполне могла поспорить BMW 318. Во облике автомобилей присутствуют современные элементы, но с этим приходится мириться, ввиду отсутствия оригинальных запчастей.