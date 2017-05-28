Та самая Jawa!
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Та самая Jawa!
Май 28 21:04 2017

Jawa стремится вернуть свою долю на рынке.

JAWA 350 Style

Чехословацкая Jawa начала выпуск своих мотоциклов еще в 1929 году. В 90-е популярность марки снизилась, и производство сократили. Но теперь Jawa снова возвращается на рынок с двумя новыми моделями.

JAWA 350/634 Retro

Весной текущего года было показаны два новых мотоцикла — Jawa 350 OHC и Jawa 660. Стоит отметить, что если ранее мотоциклы компании в основном сбывались в Латинской Америке, то новая Jawa 350, с двигателем отвечающим требованиям стандарта Евро-4, проложит путь чешскому производителю во многие страны Европы.

Jawa 350 оснащается четырехтактным двигателем развивающим мощность  27 л.с. Максимальная скорость этой модели достигает 130 км/ч. Оценивают такой мотоцикл в 3870 долларов.

Технические данные JAWA 350 Style

Модель Style Style — Military 634 Retro
Двигатель Двухтактный воздушного охлаждения
Количество цилиндров 2
Диаметр и ход поршня (мм) 58 x 65
Рабочий объем (см3) 343,5
Степень сжатия 9,8:1
Максимальная мощность (kW/1min-1) 17 / 5250
Макс. крутящий момент  (Nm/1min-1) 32 / 4750
Заведение двигателя кикстартер
Количество передач 4
Колесная база (мм) 1350
Высота сидения (мм) 820
Объем бензобака (л) 17
Резерв (л) 2,8
Переднее колесо Спицовое 2,15Б х 18
Заднее колесо Спицовое 2,15Б х 18
Передняя шина 3,25-18
Задняя шина 3,5-18
Подвеска передняя, ход (мм) Телескопическая вилка, 150
Подвеска задняя, ход (мм) 2 х боковой амортизатор, 80
Тормоз передний Дисковая 305мм
Тормоз задний Барабан 160мм
Сухой вес (кг) 154
Максимальная скорость (км/ч) 120

Сравнение моделей Jawa 350 2017 и 1981 года.

Jawa 660 2017

Jawa 660

Jawa 660 2017

Jawa 660 vintage

На модели Jawa 660 устанавливается 4-тактный одноцилиндровый двигатель Minareli с отдачей в 49 сил. Максимальная скорость мотоцикла – 165 км/ч. Цена на эту модель составляет 4 тыс. долларов.

JAWA 660 Sportard

JAWA 660 Sportard

Технические данные JAWA 660 Sportard

Модель Sportard Sportard — Adenium
Двигатель Четырехтактный жидкостного охлаждения
Количество цилиндров 1
Диаметр и ход поршня (мм) 100 x 84
Рабочий объем (см3) 660
Степень сжатия 10:1
Максимальная мощность (kW/1min-1) 36 / 6000
Макс. крутящий момент  (Nm/1min-1) 57,5 / 5500
Заведение двигателя Электрический стартер
Количество передач 5
Колесная база (мм) 1500
Высота сидения (мм) 825
Объем бензобака (л) 15
Резерв (л) x
Переднее колесо Спицовое 3,5 х 17 Спицовое 3,0 x 19
Заднее колесо Спицовое 4,25(5,0) x 17 Спицовое 4,25 x 17
Передняя шина 120(130)/70 100(110)/90(80)
Задняя шина 150/70, 170/60, 180/55 140(150)/80(70)
Подвеска передняя, ход (мм) Телескопическая вилка, 150
Подвеска задняя, ход (мм) Центральный амортизатор 170
Тормоз передний Дисковый 2 x 305 mm
Тормоз задний   Дисковый 280 mm
Сухой вес (кг) 198
Максимальная скорость (км/ч) 160

Актуальные цены на мотоциклы у официального дилера JAWA в России.

На тему:
  Article "tagged" as:
Jawaмотоцикл
  Категории:
МотоНовостислайдер
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Автор

AMSRUS
AMSRUS

C 2014 года www.amsrus.ru

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9 комментариев

  1. Ernest Belyalov
    Май 28, 21:22 #1 Ernest Belyalov

    Вот была мечта моей юности. Я даже себе для начала шлем купил такого же цвета.

  2. Vadim Krivulin
    Май 28, 22:02 #2 Vadim Krivulin

    Мой первый аппарат Чизетта 125 кубов 1953 года)) потом были 2 Явы вишневых старушки

  3. Andrey Unanov
    Май 28, 22:39 #3 Andrey Unanov

    И вот же 350 кубов, кажется, в ней было. А ныне меньше литра , дурной тон

  4. Евгений Савин
    Май 28, 22:42 #4 Евгений Савин

    Фестивальку твою помню, свекольную.

  5. Андрей Горностаев
    Май 28, 22:47 #5 Андрей Горностаев

    Дизайн несколько простоват, а мощи более чем.

  6. Rinat Aisin
    Май 28, 23:01 #6 Rinat Aisin

    Четверка выглядит бомбически 👍

  7. Андрей Харламов
    Май 28, 23:17 #7 Андрей Харламов

    да нет — не соглашусь! Это уже не «та самая» ! У «той» главной «ягодкой» был именно мотор ! А тут что?

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