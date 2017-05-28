Та самая Jawa! 297

Jawa стремится вернуть свою долю на рынке.

Чехословацкая Jawa начала выпуск своих мотоциклов еще в 1929 году. В 90-е популярность марки снизилась, и производство сократили. Но теперь Jawa снова возвращается на рынок с двумя новыми моделями.

Весной текущего года было показаны два новых мотоцикла — Jawa 350 OHC и Jawa 660. Стоит отметить, что если ранее мотоциклы компании в основном сбывались в Латинской Америке, то новая Jawa 350, с двигателем отвечающим требованиям стандарта Евро-4, проложит путь чешскому производителю во многие страны Европы.

Jawa 350 оснащается четырехтактным двигателем развивающим мощность 27 л.с. Максимальная скорость этой модели достигает 130 км/ч. Оценивают такой мотоцикл в 3870 долларов.

Технические данные JAWA 350 Style

Модель Style Style — Military 634 Retro Двигатель Двухтактный воздушного охлаждения Количество цилиндров 2 Диаметр и ход поршня (мм) 58 x 65 Рабочий объем (см3) 343,5 Степень сжатия 9,8:1 Максимальная мощность (kW/1min-1) 17 / 5250 Макс. крутящий момент (Nm/1min-1) 32 / 4750 Заведение двигателя кикстартер Количество передач 4 Колесная база (мм) 1350 Высота сидения (мм) 820 Объем бензобака (л) 17 Резерв (л) 2,8 Переднее колесо Спицовое 2,15Б х 18 Заднее колесо Спицовое 2,15Б х 18 Передняя шина 3,25-18 Задняя шина 3,5-18 Подвеска передняя, ход (мм) Телескопическая вилка, 150 Подвеска задняя, ход (мм) 2 х боковой амортизатор, 80 Тормоз передний Дисковая 305мм Тормоз задний Барабан 160мм Сухой вес (кг) 154 Максимальная скорость (км/ч) 120

Сравнение моделей Jawa 350 2017 и 1981 года.

На модели Jawa 660 устанавливается 4-тактный одноцилиндровый двигатель Minareli с отдачей в 49 сил. Максимальная скорость мотоцикла – 165 км/ч. Цена на эту модель составляет 4 тыс. долларов.

Технические данные JAWA 660 Sportard

Модель Sportard Sportard — Adenium Двигатель Четырехтактный жидкостного охлаждения Количество цилиндров 1 Диаметр и ход поршня (мм) 100 x 84 Рабочий объем (см3) 660 Степень сжатия 10:1 Максимальная мощность (kW/1min-1) 36 / 6000 Макс. крутящий момент (Nm/1min-1) 57,5 / 5500 Заведение двигателя Электрический стартер Количество передач 5 Колесная база (мм) 1500 Высота сидения (мм) 825 Объем бензобака (л) 15 Резерв (л) x Переднее колесо Спицовое 3,5 х 17 Спицовое 3,0 x 19 Заднее колесо Спицовое 4,25(5,0) x 17 Спицовое 4,25 x 17 Передняя шина 120(130)/70 100(110)/90(80) Задняя шина 150/70, 170/60, 180/55 140(150)/80(70) Подвеска передняя, ход (мм) Телескопическая вилка, 150 Подвеска задняя, ход (мм) Центральный амортизатор 170 Тормоз передний Дисковый 2 x 305 mm Тормоз задний Дисковый 280 mm Сухой вес (кг) 198 Максимальная скорость (км/ч) 160

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