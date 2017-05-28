Та самая Jawa!

JAWA 350 Style
Чехословацкая Jawa начала выпуск своих мотоциклов еще в 1929 году. В 90-е популярность марки снизилась, и производство сократили. Но теперь Jawa снова возвращается на рынок с двумя новыми моделями.
JAWA 350/634 Retro
Весной текущего года было показаны два новых мотоцикла — Jawa 350 OHC и Jawa 660. Стоит отметить, что если ранее мотоциклы компании в основном сбывались в Латинской Америке, то новая Jawa 350, с двигателем отвечающим требованиям стандарта Евро-4, проложит путь чешскому производителю во многие страны Европы.
JAWA 350/634 Retro
JAWA 350 Style
Jawa 350 оснащается четырехтактным двигателем развивающим мощность 27 л.с. Максимальная скорость этой модели достигает 130 км/ч. Оценивают такой мотоцикл в 3870 долларов.
Jawa 660
Jawa 660 vintage
На модели Jawa 660 устанавливается 4-тактный одноцилиндровый двигатель Minareli с отдачей в 49 сил. Максимальная скорость мотоцикла – 165 км/ч. Цена на эту модель составляет 4 тыс. долларов.
JAWA 660 Sportard
JAWA 660 Sportard
Актуальные цены на мотоциклы у официального дилера JAWA в России.
C 2014 года www.amsrus.ru
Вот была мечта моей юности. Я даже себе для начала шлем купил такого же цвета.
Мой первый аппарат Чизетта 125 кубов 1953 года)) потом были 2 Явы вишневых старушки
А тут есть и новый абсолютно двигатель и старый! 🙂
И вот же 350 кубов, кажется, в ней было. А ныне меньше литра , дурной тон
Фестивальку твою помню, свекольную.
Дизайн несколько простоват, а мощи более чем.
Дизайн реплики? Так именно так и хотели! Посмотрите на их сайте грантуризмо.
Четверка выглядит бомбически 👍
да нет — не соглашусь! Это уже не «та самая» ! У «той» главной «ягодкой» был именно мотор ! А тут что?
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