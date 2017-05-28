Пятерка самых дорогих автомобилей 2017 года
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Пятерка самых дорогих автомобилей 2017 года
Май 28 11:48 2017

Эксперты составили рейтинг наиболее дорогих автомобилей этого года.

В этом году автопроизводители представили много дорогих моделей. В связи с этим эксперты составили рейтинг автомобилей 2017 года с самыми высокими ценами.

Прежде всего стоит упомянуть очень быстрый серийный автомобиль Lamborghini Huracan Performante, который установил рекорд, проехав круг на Нюрбургринге за 6,52 мин. Максимальная скорость суперкара составляет 325 км/ч, а на разгон до 100 км/ч, уходит 2,9 секунды. Продажи новинки стартуют уже через несколько недель, примерная цена – 232 тыс. евро.

Lamborghini Huracán Performante

Mercedes-Maybach Landaulet G650 выпустят численностью в 99 экземпляров, поэтому его цена может взлететь до 280 — 300 тысяч евро. Внедорожник-кабриолет оснащен самым мощным силовым агрегатом в модельной линейке Mercedes-Benz: 6,0-литровым бензиновым мотором с отдачей  в 630 сил.Mercedes-Maybach Landaulet G650

Бриллиантовый Rolls-Royce может поразить даже состоятельных коллекционеров. Для покрытия кузова автомобиля в краску подмешали более тысячи мелких бриллиантов. По предварительной информации, в базовой комплектации «Бриллиантовый призрак» будет стоить минимум 300 тыс. долларов.Бриллиантовый Rolls-RoyceFerrari представил модель 812 Superfast, разгоняющуюся до «сотни»менее чем за 3 сек. Автомобиль с 780-сильным агрегатом обойдётся приблизительно в 320 тыс. евро.

Ferrari 812 Superfast 2018

Ferrari 812 Superfast 2018

Новый McLaren 720S предлагается от  210 тыс. фунтов стерлингов, причём первая партия из 400 экземпляров уже практически полностью распродана. В движение автомобиль приводится 4-литровым двигателем, расположенным за сиденьями, развивающим мощность до 720 л.с. Максимальная скорость суперкара составляет 340 км/ч. Продажи McLaren 720S начнутся этим летом в Великобритании.

McLaren 720S 2017

McLaren 720S

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AMSRUS
AMSRUS

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