По-настоящему семейный автомобиль от Renault 85

9-местный Renault Trafic SpaceClass дебютировал на Каннском кинофестивале, как транспортное средство для перевозки гостей и знаменитостей.

Renault позиционирует Trafic SpaceClass среди микроавтобусов высокого класса.

«Trafic SpaceClass – это совершенно новый автомобиль, удовлетворяющий потребности клиентов, обеспечивая лучшие в своём классе комфорт и удобство управления. Мы выбрали Каннский кинофестиваль для дебюта, чтобы показать, насколько этот автомобиль может быть эффективным для трансфера VIP-персон и бизнесменов из аэропорта и обратно»,

– заявил Ашвани Гупта (Ashwani Gupta), первый вице-президент и глава отделения лёгких коммерческих автомобилей Renault-Nissan.

Это самый просторный и комфортный автомобиль в своём классе.

Благодаря модульным поворотным сиденьям второго и третьего рядов доступно более 50 конфигураций интерьера, что является уникальным в данном сегменте авто.

Для наибольшего комфорта каждого пассажира окна затемнены, а салон оборудован регулируемым кондиционером и индивидуальными светодиодными лампами для чтения и украшен кожей эксклюзивного качества (в зависимости от версии).

В версии Signature Pack автомобиль может трансформироваться в мобильный офис благодаря поворотным сиденьям и складному столику в центре салона, который содержит много отделений для хранения вещей.

Все версии авто оборудованы розетками на 220 вольт и USB разъёмами для зарядки портативных компьютеров и электронных приборов. Панель приборов имеет множество практических и характерных деталей, в том числе окантованный кожаный руль, множество отделений для хранения вещей, а также хромовые и глянцевые вставки.

Автомобиль может быть оборудован навигационной системой MediaNav Evolution с 7-дюймовым экраном или системой R-Link Evolution на базе Android Auto, а также камерой заднего вида (в зависимости от версии).

Внешне Trafic SpaceClass легко отличить благодаря плавным линиям кузова, хромированной решётке и окрашенным бамперам,

логотипам SpaceClass на передних крыльях,

эксклюзивному цвету Comet Grey (Серая комета), многочисленным глянцевым деталям и 17-дюймовым колёсам с эффектом бриллиантового напыления (в зависимости от версии).

Trafic SpaceClass нацелен на профессиональных клиентов, но уделяет большое внимание комфорту всех без исключения пассажиров, независимо от продолжительности поездки. Автомобиль особенно подходит для компаний и отелей, которые обеспечивают трансферы от вокзалов и аэропортов.

Новый высококлассный микроавтобус идеально подходит для пассажирских перевозок такси и независимых перевозчиков. Он также подойдёт для частного пользования, например, семьям, которые предпочитают просторный салон и модульность.

На основные европейские рынки Trafic SpaceClass поступит в сентябре 2017 года.