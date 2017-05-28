По-настоящему семейный автомобиль от Renault
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По-настоящему семейный автомобиль от Renault
Май 28 15:03 2017

9-местный Renault Trafic SpaceClass дебютировал на Каннском кинофестивале, как транспортное средство для перевозки гостей и знаменитостей.

Renault Trafic SpaceClass

Renault позиционирует Trafic SpaceClass среди микроавтобусов высокого класса.

«Trafic SpaceClass – это совершенно новый автомобиль, удовлетворяющий потребности клиентов, обеспечивая лучшие в своём классе комфорт и удобство управления. Мы выбрали Каннский кинофестиваль для дебюта, чтобы показать, насколько этот автомобиль может быть эффективным для трансфера VIP-персон и бизнесменов из аэропорта и обратно»,

– заявил Ашвани Гупта (Ashwani Gupta), первый вице-президент и глава отделения лёгких коммерческих автомобилей Renault-Nissan.

Renault Trafic SpaceClass

Это самый просторный и комфортный автомобиль в своём классе.

Renault Trafic SpaceClass

Благодаря модульным поворотным сиденьям второго и третьего рядов доступно более 50 конфигураций интерьера, что является уникальным в данном сегменте авто.

Renault Trafic SpaceClass

Для наибольшего комфорта каждого пассажира окна затемнены, а салон оборудован регулируемым кондиционером и индивидуальными светодиодными лампами для чтения и украшен кожей эксклюзивного качества (в зависимости от версии).

Renault Trafic SpaceClass

В версии Signature Pack автомобиль может трансформироваться в мобильный офис благодаря поворотным сиденьям и складному столику в центре салона, который содержит много отделений для хранения вещей.

Renault Trafic SpaceClass

Все версии авто оборудованы розетками на 220 вольт и USB разъёмами для зарядки портативных компьютеров и электронных приборов. Панель приборов имеет множество практических и характерных деталей, в том числе окантованный кожаный руль, множество отделений для хранения вещей, а также хромовые и глянцевые вставки.

Renault Trafic SpaceClass

Автомобиль может быть оборудован навигационной системой MediaNav Evolution с 7-дюймовым экраном или системой R-Link Evolution на базе Android Auto, а также камерой заднего вида (в зависимости от версии).

Renault Trafic SpaceClass

Внешне Trafic SpaceClass легко отличить благодаря плавным линиям кузова, хромированной решётке и окрашенным бамперам,

Renault Trafic SpaceClass

логотипам SpaceClass на передних крыльях,

Renault Trafic SpaceClass

эксклюзивному цвету Comet Grey (Серая комета), многочисленным глянцевым деталям и 17-дюймовым колёсам с эффектом бриллиантового напыления (в зависимости от версии).

Renault Trafic SpaceClass

Trafic SpaceClass нацелен на профессиональных клиентов, но уделяет большое внимание комфорту всех без исключения пассажиров, независимо от продолжительности поездки. Автомобиль особенно подходит для компаний и отелей, которые обеспечивают трансферы от вокзалов и аэропортов.

Renault Trafic SpaceClass

Новый высококлассный микроавтобус идеально подходит для пассажирских перевозок такси и независимых перевозчиков. Он также подойдёт для частного пользования, например, семьям, которые предпочитают просторный салон и модульность.

На основные европейские рынки Trafic SpaceClass поступит в сентябре 2017 года.

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AMSRUS
AMSRUS

C 2014 года www.amsrus.ru

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