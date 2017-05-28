Новые пешеходные переходы в Москве

В восьми округах Москвы разметили новые диагональные переходы. Кроме того, на десяти уже существующих диагональных «зебрах» в 2017 году обновили разметку.
«Разметку наносят ночью, когда движение не такое интенсивное. Полностью дорогу не перекрывают, а ограничивают лишь только тот участок, где ведутся работы. Для усиления светоотражающих свойств на разметку наносят микроскопические стеклянные шарики»,
— пояснили в пресс-службе ГБУ «Автомобильные дороги». Уже в июне переходы будут готовы полностью, после того, как к полосам белого цвета дополнительно нанесут жёлтые.
Фото: TVC.RU
Напомним, что с 2014 года в Москве уже действуют несколько диагональных пешеходных переходов. Такая организации движения предусмотрена новой редакцией ПДД, вступившей в силу 15 апреля 2015 года.
Источник
C 2014 года www.amsrus.ru
Насколько мне известно — «перекрестная Зебра» ещё не утверждена ГОСТ
Наконец то, ноу-хау середины прошлого века дошло и до нас!
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