Новые пешеходные переходы в Москве 49

В Москве на 19 перекрёстках сделали диагональные пешеходные переходы.

В восьми округах Москвы разметили новые диагональные переходы. Кроме того, на десяти уже существующих диагональных «зебрах» в 2017 году обновили разметку.

«Разметку наносят ночью, когда движение не такое интенсивное. Полностью дорогу не перекрывают, а ограничивают лишь только тот участок, где ведутся работы. Для усиления светоотражающих свойств на разметку наносят микроскопические стеклянные шарики»,

— пояснили в пресс-службе ГБУ «Автомобильные дороги». Уже в июне переходы будут готовы полностью, после того, как к полосам белого цвета дополнительно нанесут жёлтые.

Напомним, что с 2014 года в Москве уже действуют несколько диагональных пешеходных переходов. Такая организации движения предусмотрена новой редакцией ПДД, вступившей в силу 15 апреля 2015 года.

Источник