Новая Toyota Camry попала в кадр 125

Новую Toyota Camry сняли во время перевозки.

Партию новейших бизнес-седанов Toyota Camry нового поколения засняли во время перевозки. Фото новеньких Camry удалось сделать одному из пользователей соцсети Twitter, опубликовав их практически сразу после того, как проезжал мимо автовоза, который, скорее всего вез автомобили к дилерам.

Ранее компания Toyota показала азиатский вариант Camry, практически не отличающийся от модификации предназначенной для рынка Северной Америки. Похоже, впервые в истории Camry автомобиль получит единый глобальный дизайн. На японском рынке автомобиль будет предлагаться исключительно с гибридной силовой установкой, состоящей из 2,5-литрового бензинового двигателя и электромотора, работающего в паре с вариатором.

Новый бизнес-седан японской марки построен на платформе TNGA (Toyota New Global Architecture), благодаря которой автомобиль удалось сделать легче и жестче. У новинки полностью новый дизайн: новую 2-секционная радиаторная решетка в стиле Keen Look, рельефные выштамповки на капоте, задних стойках и других элементах кузова.

Подчеркнем, что и в России новая модель будет выглядеть также, как модификация для Японии. Автомобиль попадет на территорию России до конца этого года. Какие моторы будут устанавливаться на российские версии Toyota Camry пока неизвестно.