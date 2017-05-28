Немцы показали 500-сильный Volkswagen Golf R 11

Ателье Oettinger представило 500-сильный Volkswagen Golf R.

Немецкое тюнинг-ателье Oettinger переработало Volkswagen Golf R. Специалисты подняли мощность двигателя автомобиля до 500 сил. В ближайшее время в Австрии пройдёт слёт поклонников модели Volkswagen Golf. На этом мероприятии побывают не только фанаты, но и профессиональные мастера тюнинга, среди которых особо выделится ателье Oettinger.

В прошлом году оно поразило публику «заряженным» до 750 л.с. хэтчбеком Audi RS3 Sportback. В настоящее время мастера привезут его собрата, «заряженный» хэтчбек Volkswagen Golf R.

Базовая версия Volkswagen Golf R имеет под капотом двигатель с отдачей в 300 сил. Для поднятия мощности мотора до отметки в 500 «лошадок» в ателье на него установили кованые поршни, усиленные шатуны, при этом модернизировали трансмиссию DSG, которая сможет «переварить» 650 Нм. Помимо этого, у автомобиля усовершенствовали тормозную систему и снабдили спортивной подвеской. Для более грозного вида машина получила аэродинамический обвес.

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