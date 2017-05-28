АвтоВАЗ презентовал технику для Росгвардии
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АвтоВАЗ презентовал технику для Росгвардии
Май 28 09:35 2017

АвтоВАЗ показал багги для «Росгвардии».

АвтоВАЗ поразил приверженцев марки, показав на научно-техническом форуме «День передовых технологий правоохранительных органов» настоящий багги, сообщает Российская Газета.

Как выяснилось, этот ударно-разведывательный автомобиль «УРА» уже несколько лет выпускает тольяттинское предприятие «Лось», используя для этого детали серийных Lada.

«Машина производится из вазовских компонентов, монтируемых на пространственном трубном каркасе»,

— сообщил руководитель управления по маркетингу АвтоВАЗа Александр Бредихин.

Багги УРА

Фото: facebook /alexander.bredikhin.5

Также он отметил, что выпуск багги осуществляется под заказ, и компании удалось продать несколько экземпляров.

Нива для полиции

Фото: facebook /alexander.bredikhin.5

Размеры багги «УРА» составляют 3 640 x 1 950 x 1 370 мм. Дорожный просвет превышает 300 мм, а полная масса составляет всего тонну. На автомобиль устанавливают двигателем ВАЗ 21126 объемом 1,6 литра. Салоне располагает двумя местами.

Lada Vesta для полиции

Фото: facebook /alexander.bredikhin.5

Также Lada также представила на выставке спецамашины на базе Lada 4×4 производства компании «ВИС-Авто» и полицейские версии Lada Vesta и Lada Xray.

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LadaАВТОВАЗполицейский автомобильспецавтомобиль
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AMSRUS
AMSRUS

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