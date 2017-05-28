АвтоВАЗ презентовал технику для Росгвардии 72

АвтоВАЗ показал багги для «Росгвардии».

АвтоВАЗ поразил приверженцев марки, показав на научно-техническом форуме «День передовых технологий правоохранительных органов» настоящий багги, сообщает Российская Газета .

Как выяснилось, этот ударно-разведывательный автомобиль «УРА» уже несколько лет выпускает тольяттинское предприятие «Лось», используя для этого детали серийных Lada.

«Машина производится из вазовских компонентов, монтируемых на пространственном трубном каркасе»,

— сообщил руководитель управления по маркетингу АвтоВАЗа Александр Бредихин.

Также он отметил, что выпуск багги осуществляется под заказ, и компании удалось продать несколько экземпляров.

Размеры багги «УРА» составляют 3 640 x 1 950 x 1 370 мм. Дорожный просвет превышает 300 мм, а полная масса составляет всего тонну. На автомобиль устанавливают двигателем ВАЗ 21126 объемом 1,6 литра. Салоне располагает двумя местами.

Также Lada также представила на выставке спецамашины на базе Lada 4×4 производства компании «ВИС-Авто» и полицейские версии Lada Vesta и Lada Xray.