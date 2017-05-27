Volvo поддержит московский велопарад 8

Компания Volvo Car Russia выступает партнёром Большого Московского Велопарада, который пройдёт в российской столице 28 мая.

Десятки тысяч велосипедистов соберутся на проспекте Академика Сахарова и следом проедут по Садовому кольцу в поддержку развития городской велосипедной инфраструктуры и безопасности на дорогах. Мероприятие проходит в рамках единого дня велопарадов, организованного по всей России при участии Министерства транспорта РФ.

На месте старта Велопарада, на проспекте Академика Сахарова, будет организована экспозиция Volvo. Здесь шведская компания продемонстрирует возможности своей инновационной системы активной безопасности City Safety. Она способна обнаружить потенциально опасные объекты перед автомобилем (включая другие транспортные средства, пешеходов и велосипедистов) и в экстренной ситуации применить автоматическое торможение. Технология предусматривает различные сценарии столкновений и помогает водителю избежать их. Причём система работает как днём, так и ночью.

Сегодня все новые модели Volvo уже в базовых версиях оснащены передовой технологией City Safety.

«На протяжении всей 90-летней истории компании безопасность всегда была главным приоритетом для Volvo Cars. Начиная с 2008 года мы последовательно внедряем технологию City Safety во все новые модели Volvo, предлагая их в стандарте и параллельно продолжая совершенствовать технологию. Мы были рады найти отклик у организаторов Московского Велопарада, также выступающих за безопасность на дорогах»,

– говорит руководитель направления корпоративных коммуникаций и мероприятий Volvo Car Russia Антон Свекольников.

«Человеку свойственно иногда проявлять невнимательность, поэтому наше сотрудничество с Volvo Cars не случайно. Мы приветствуем использование всеми автомобилистами современных систем безопасности, которые позволяют спасать человеческие жизни и оберегать здоровье людей»,

– говорит куратор проекта Let’s bike it! и один из организаторов Московского Велопарада Владимир Кумов.

Внедорожники Volvo XC90 и вседорожники Volvo V90 Cross Country, созданные специально для ценителей активного образа жизни, также выступят официальными автомобилями безопасности мероприятия, замыкающими парад велосипедистов и готовыми прийти на помощь в случае необходимости.