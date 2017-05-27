Volkswagen летом покажет новую модель T-Roc
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Volkswagen летом покажет новую модель T-Roc
Май 27 07:00 2017

Volkswagen представит свой новый кроссовер до конца лета.

Соревноваться за покупателей модель будет с Nissan Juke, Renault Kaptur и Jeep Renegade. В Европе автомобиль начнут продавать до конца этого года. Новинка займет позицию в модельной линейке на ступеньку ниже Tiguan.

Известно, что T-Roc во многом будет будет похож на своего собрата по концерну Audi Q2: скорее всего, автомобиль соответственно подрастёт в длину приблизительно до 4,2 м, а ширина составит около 1,8 м. В основу новинки положена обширно применяемая на моделях VAG платформа MQB. Учитывая это, можно прогнозировать, что кроссовер будет обладать аналогичной Golf колёсной базой в 2600 мм.

Volkswagen T-Roc

Volkswagen T-Roc

Предварительно, также от Golf , автомобилю достанутся бензиновые турбомоторы объемом от 1,0 до 1,8 л с отдачей до 190 л.с. Ожидается и появление дизельных двигателей объемом 1,6 и 2,0 литра. Мощность таких двигателей составит от 115 до 150 л.с. Силовые агрегаты будут трудиться вместе с шестиступенчатой «механикой» либо семиступенчатой АКПП.  Помимо этого, в дальнейшем T-Roc может обзавестись «заряженной» версией R.Volkswagen T-Roc

Информация о выходе новинки на российский рынок пока не сообщалась.

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VolkswagenVolkswagen T-Rocпремьера
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Автор

AMSRUS
AMSRUS

C 2014 года www.amsrus.ru

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