В Тель-Авиве испытают дорогу, заряжающую аккумуляторы 17

В Израиле протестируют дорогу, способную заряжать электромобили.

Израильский стартап ElectRoad получил разрешение на испытание системы беспроводной (по другому её называют индукционной или трансформаторной) зарядки аккумуляторов электромобилей, встроенной в дорожное полотно.

Компания получила грант от Министерства транспорта в размере 120 тыс. долларов на развитие этой технологии. В качестве испытательного полигона будет использоваться 800-метровый участок одной из улиц Тель-Авива.

В случае, если результат испытаний системы индукционной зарядки аккумуляторов электромобилей будет признан удачным, новую технологию применят на 18-километровом маршруте Эйлат — международный аэропорт имени Илана Рамона. Там планируют запустить рейс «электробуса» — автобуса, приводимого в движение электродвигателем от аккумуляторов.

Как уверяют в компании, технологию индукционной зарядки легко адаптировать под любые виды электрокаров. Она также позволяет осуществить рекуперацию — возврат части электроэнергии в сеть транспортом при торможении.

В южнокорейском городе Куми уже не один год действует 34-километровый маршрут электробусов, заряжающихся через бесконтактную линию в дорожном полотне.

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