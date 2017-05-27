Nissan GT-R победил в номинации «Спортивный автомобиль» 11

Nissan объявляет о том, что суперкар Nissan GT-R 2017 м.г. был признан победителем в номинации «Спортивный автомобиль» в рамках российской ежегодной премии «ТОП-5 АВТО».

Дебютировавший в марте 2016 года на международном автосалоне в Нью-Йорке, Nissan GT-R 2017 модельного года получил впечатляющие обновления экстерьера и интерьера, а также улучшения динамики и управляемости, среди которых значительно усиленное шасси и более мощный 3,8-литровый 24-клапанный двигатель V6 с двумя турбонагнетателями.

Кроме того, новый GT-R вызывает чувства непревзойденного комфорта и ощущения элегантности, присущие только настоящим суперкарам премиум класса. Все эти обновления составляют самую серьезную модернизацию, которую претерпела данная модель с момента своего первого выпуска в 2007 году.

Роман Скольский, директор по связям с общественностью Nissan в России, отметил:

«Nissan GT-R – это культовый спорткар, символизирующий передовые технологии и высочайшие динамические характеристики, который завоевал сердца многих автомобилистов по всему миру. Сегодня, получив престижную российскую премию, мы особенно гордым тем, что наше стремление создать комфортный и элегантный спортивный автомобиль признано российскими автолюбителями и журналистами».

Премия «ТОП-5 АВТО» учреждена Национальной Академией Автомобильного Бизнеса в 2012 году. Это первая в России профессиональная премия от независимых экспертов в различных сферах автобизнеса. Главная задача «ТОП-5 АВТО» – выявление лучших автомобилей по итогам года в пяти основных номинациях, а также определение Авто-персоны года за выдающиеся личные успехи в автобизнесе и индустрии.

Авторитетное жюри премии объединяет лидеров мнений, которые обладают фундаментальным опытом и высокой степенью информированности. Основываясь на трёх ключевых принципах – прозрачность, объективность, профессионализм – премия «ТОП-5 АВТО» определяет качественно новые ориентиры для конечных потребителей.