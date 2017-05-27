Нассер Аль-Аттия и Toyota Hilux возвращают себе лидерство в Кубке мира 17

Нассер Аль-Аттия выступая на Toyota Hilux одержал победу в ралли «Казахстан».

Пилот команды Overdrive Racing Нассер Аль-Аттия, выступающий на внедорожном прототипе Toyota Hilux T1, вписал свое имя в историю, одержав победу на впервые проведенном ралли “Казахстан”. Пятый этап кубка мира по ралли-рейдам проходил по сложному, но прекрасному рельефу Средней Азии. Несмотря на то, что пилот из Катара выиграл лишь два из шести спецучастков ралли, его общая победа стала абсолютно заслуженной.

Toyota Hilux T1 лидера Overdrive Racing вырвался в лидеры уже на второй секции гонки, опередив соперника, и уже не уступал первую позицию никому. Правильно выбранная стратегия гонки, мастерство самого Нассера Аль-Аттия, надежность и высокая средняя скорость Toyota Hilux, стали залогом уже третьей в сезоне победы.

Благодаря триумфу в Казахстане Нассер Аль-Аттия смог не только вернуть себе лидирующую позицию в общем зачете кубка мира, но и создать солидный задел от непосредственных конкурентов.

Победный почин катарского пилота в Казахстане поддержал и другой представитель Overdrive Racing Аарон Домзала, также выступающий за рулем Toyota Hilux. Выступление на этапе в Средней Азии принесло польскому спортсмену третье призовое место. Отличный задел на вторую половину сезона.

Нассер Аль-Аттия, победитель ралли “Казахастан” и лидер кубка мира:

«Отличный результат! Мы выбрали правильную стратегию и умело варьировали темп. Теперь мы лидируем в чемпионате и постараемся продолжить в том же духе и в оставшейся части сезона! Да и вообще ралли мне очень понравилось: и организация, и маршрут. Уверен в будущем ралли “Казахстан” станет только еще более популярным».

Жан-Марк Фортен, управляющий директор команды Overdrive Racing прокомментировал, —