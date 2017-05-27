Лишние опции 246

По плану у меня сегодня была тема помимо Миши Подорожанского поговорить об опциях и о том, как именно автомобили сейчас насыщаются совершенно не нужными особенностями, характеристиками, которые не находят спрос, либо находят.

Мы с вами помним, был период, когда автомобиль это было просто транспортное средство, которое своей ценностью было абсолютно непередаваемо, необходимо нам, радовало тем, что есть и никаких претензий к нему в принципе не могло появится. Первые машины, которые имели открытые кузова и никаких печек уже считались верхом цивилизации, достижений, технологий.

Нормальным совершенно в прессе где-то первые десятилетия прошлого века 1910-1911 было такое научное обоснование того, что дальше прогресс не возможен. Человечество уже на тот момент отказалось, изобрело абсолютно все. Уже есть паровоз, дирижабль, аэроплан, патифон, автомобиль. Куда дальше то? Уже можно спокойно добраться до другого континента, уже туда можно отправить телеграмму. Все, больше ничего уже не изобретешь.

Автомобиль на тот момент казался заслуженной вершиной. Вот эта вершина есть и никаких претензий. Потом захотелось удобств, потом захотелось других качеств, стали появляться другие задачи. Изначально машина, как явление для увеселения богатых начала приобретать специализацию. Грузовик это уже не богатые, это уже пахать надо, военная машина, уже надо воевать, нужен полный привод, чтоб можно было как-то подобраться к врагу, уже нужно пушку на себе тащить. Потом появились другие разновидности транспорта в том числе. Автобус, строительная техника.

Мы не стратегически оценивающие ситуацию люди, которые смотрят сквозь века и говорят побольше бы тракторов, или как говорила партия побольше ЗИЛ-130, мы обыватели, у нас обывательская поляна для автомобилей. Мы помним, как первой лишней опцией в автомобиле стал тахометр, когда появилась автоматическая коробка передач. Автомат был без возможности как-то влиять на него, у него была возможность drive, иногда 1,2 по ограничению, но не было подрулевых лепестков, мануальной возможности управления, то есть просто автоматическая коробка передач и тахометр уже был не нужен. Что мы могли при его помощи узнать?

При каких оборотах она переключилась. Все. Его ставили, потому что вторая стрелка до этого была как достижение, машина с тахометром. Советский Союз тахометр не освоил. Советский Союз тахометр когда получил? На какой машине? На семерке он его получил, а на девятке уже отказался. А Горьковский завод на 24 Волге не только тахометр поставили, хотело — не получилось, даже специально зарезервировали у 2410 на торпеде на щитке приборов специальное место под тахометр, не получилось, не сделали. В какой-то момент тахометр оказался сначала достижением, а потом очень быстро сгорел в верхних слоях атмосферы из-за своей ненужности и с пришествием автомата.

А помните как в свое время в автомобиль вошла компакт кассета, а потом и она оказалась ненужной. Корейские и японские машины, пришедшие с мультимедийным комплексом не цифровым, аналоговым, хотя на резисторах и транзисторах, где был CD диск и компакс-кассета и радио. Что в результате осталось? Радио осталось. А на сегодняшний день сидюк нужен? Тоже не нужен.

Вот эта архаичная опция возможности прослушивания компакт-диска тоже из автомобиля уже уходит. Какая каледоскопичность, какая невероятная быстрота смены декораций еще при нашей же жизни людей, вступающих в автомобильную эпоху, в том числе благодаря Мише Подорожанскому. Лет десять тому назад нормальным явлением была машина, у которой есть возможность послушать музыку через компакт-диск, причем не цифровой, а аналоговый, когда там всего-навсего один альбом, не десяток, как в MP3, куда их можно было самому закачать дома. А теперь это все не нужно. А теперь самая нужная опция у автомобиля это usb-разъем. Один разъем, два, три. Корейцы здесь опередили всех взяли и сделали usb-разъем.

Камера заднего вида появившаяся как опция на машинах Nissan Premera второго поколения в нашей стране произвела фурор. Люди покупали этот автомобиль, потому что он большой и есть камера заднего вида. Черно-белая, но камера заднего вида и это было практически как телевизор у тебя в машине. Невероятно телевизор в машине! Сколько стоит? Да практически нисколько, потому что машина то была не дорогая и брали ее с мотором на ручке и то, что она большая, камера есть, твои страдания никому не заметны. На сегодняшний день камера у всех.

Произошла нужная трансформация на разъем для прикуривателя, теперь превратился в нужную розетку для зарядки гаджетов, хотя можно и через USB. Помните спор лет семь тому назад в суде, когда сгорела Honda Civic у девчушки, попытавшейся зарядить телефон? Она туда поткнула зарядник, машина вспыхнула и в суде компания Honda доказала, что гнездо служит не для подзарядки, а только для прикуривателя, то есть для короткого контакта. Воткнул, прикурил, поехал дальше машина для курящих, а не для заряжающих. Это тоже в прошлом. Сегодня розеток для того, чтобы специально зарядить огромное количество своих девайсов гроздями сыплются из всех щелей любого автомобиля.

Подобных превращений в автомобиле все больше и больше, но также не бывает, чтобы все было полезно. В числе бесполезного (это субъективно) на мой взгляд невостребованно никогда это лючок для длиномеров в седанах бизнес-класса.

Некоторое время тестеры, которые воспитаны чтением газеты «Авторевю» Миши Подорожанского искали какие-то придирки, они говорили я вот купил себе Mercedes, а куда я длиномер то суну, а в Bentley тоже нет, мне же лючок нужен в багажник.

Зачем? Ты будешь всерьез возить мокрые лыжи в кожаном салоне?

Ты никогда не будешь этого делать. Не надо прикидываться. Длиномер в машине, удобно пошарить рукой в багажнике, очень неплохо, когда ты ведешь огонь на поражение, хотя через стекло это гораздо проще делать. Это лишнее на мой субъективный взгляд.

Лишняя опция это очёшник. Многие его ищут и говорят мы балл снизили за то, что не хватает, наша экспертная оценка не понимает как это так нет места, куда можно сунуть солнцезащитные очки. Как будто человек за рулем, как только выходит, он готов ослепнуть от яркого солнца, а когда ведет машину не готов, поэтому если он ими пользуется вероятность того, что он их с собой выносит из машины не велика.

Возможно еще старческое применение очков с плюсовыми диоптриями, когда тебе нужно здесь что-то разглядеть, а вдаль ты еще пока видишь хорошо, поэтому очки ты хранишь вот в этом очёшнике. Я этим не пользуюсь, я родился в очках, я всю жизнь в очках и видимо какое-то время еще в них похожу, поэтому не могу себе представить, как этой штуковиной пользоваться, мне кажется лишнее место она занимает.

Из таких же лишних опций, которые многими еще пока не распознаны, как троянский конь и воспринимаются, как элемент увеселения, а у меня вызывают недоумение это навигаторы. Я не встречал ни в одной машине полноценный навигатор, способный работать. Даже те, кто на нашем рынке адаптирует свои машины специальными прошивками или даже установкой симкарт с тем, чтобы яндекс навигатор у них работал и то сокрушительно совершенно ошибаются.

Toyota, которая сделала специальную машину карту Яндекс не смогла заставить эту штуку работать, поэтому на всякий случай там поставлен параллельный Навител. Я ездил на Camry, увешанной гроздями симкарт, официально инсталлированный в нее и навигаторами, прошитыми в мозги автомобиля в момент рождения — не работает.

Навигатор работает на лопате, на той, которая у тебя в кармане, либо это Android, либо iOS там он действительно полноценен ровно до тех пор, пока под тобой свешивается сота оператора, но как только ты уехал от Москвы километров на 120, тогда связи нет вообще никакой. Вдоль федеральной трассы еще возможно, а где-нибудь в тверской тундре (в данном случае это не фигура речи, а географическая зона) связи нет и ГЛОНАССа нет, он не видит тверскую тундру.

GPS иногда кое-что еще видит. Там навигатор может пригодится, но карт, знающих все эти болота тоже нет. Поэтому территория без названия и ты где-то едешь. Не распознается абсолютно. Навигатор на сегодняшний день в силу своей недоразвитости очень серьезной является скорее тягощением вашего бюджета. Покупая машину с навигатором просто переплачиваем за то, что нам не нужно.

Туда же я отношу люки. Я не зенитчик, я не ПВОшник, я не стреляю из Mercedes по воробьям, я не охотник и люк для того, чтобы проветрится мне не нужен. Это правда мая климатическая особенность личная — мне не бывает жарко.

«В Audi сотке окно для лыж в подлокотнике».

Да, это было очень у многих машин и в некоторых даже со специальным прорезиненным рукавом, но в целом людей, которые пользовались этим по прямому назначению не встречал. Это тоже самое, как МЦК. На МЦК в первый день проехала 12 миллиардов человек, во второй день на МЦК проехала вся галактика, марсиане прилетели, на третий день она вошла в книгу рекордов Гинесса, как самое гениальное изобретение человечества, положив на обе лопатки Элона Маска. Людей, которые на МЦК ездили я знаю четверых. Двое из них это слушатели радиостанции «Эхо Москвы», которые просто СМСками сообщили о том, что они действительно пользовались. Больше не встречал.

Люк мне кажется излишеством, хотя это очень красивый элемент респектабельной жизни. Например, когда мою блондинистую шевелюру овевает приятный бриз того же Биаррица, поэтому конечно без люка мне никак. На самом деле мне холодно, люком я не пользуюсь никогда. Небо наблюдать, особенно если оно к 9 мая приготовило парадное выступление такое, как сегодня, посыпав снежком. Имеет право, генерал мороз сыграл в компании 41-42 года ключевую роль, поэтому на параде 9 мая снежком припорошить это естественно.

Я еще и не курю, поэтому люк в автомобиле мне кажется довольно тяжелым обременением по финансам и к тому же он все-таки меняет прочность конструкции. Нужно прорабатывать скручиваемость кузова в особо изощренных условиях для того, чтобы эта штуковина как-то работала, а стекло у тебя не рассыпалось, открываясь при этом всегда.

Вы все со мной поспорите, но туда же к категории ненужных опций я отношу кондиционер. В те времена, когда можно было покупать машину без кондиционера, я всегда так и делал сильно изумляя менеджеров, потому что им казалось, что лучший вариант это сочетание двух достижений человечества, а именно кондиционера и автомата. Мне оба они кажутся подозрительными, хотя на автомате езжу с удовольствием, а кондиционером не пользуюсь никогда.

Зимой иногда, если вдруг сильно запотевает что-то, хотя грелки корейцев и немцев спиралька на лобовом стекле полностью решают эту проблему. В остальных случаях здравствуй ангина. Здорово, конечно, когда на улице +35, а ты у себя делаешь +16, возможно у тебя есть какие-то диагнозы и это спасение себя в вечной мерзлоте позволяет тебе дожить до следующей осени, тогда во благо по медицинским показаниям. В остальных случаях ангина.

Мало кто знает правило пользования кондиционером — разница температур должна быть не больше, чем 5 градусов. 7 уже критично для организма.

То есть если на улице +40, у вас в машине должно быть +35, чтоб не сдохнуть, либо +33, а это уже критично, мало кто из владельцев кондиционеров себе это может позволить, поэтому с русским размахом включаем на полную, а потом удивляемся что это в горле першит.

Кондиционером не пользуюсь, правда мне и в сауне не жарко, я там могу сидеть по 40 минут практически абсолютно сухим. Это очень хорошо, когда иногда бывает оказываешься в непривычной климатической зоне, например, по Ливийской пустыне при температуре в тени 49 градусов я ходил с огромным удовольствием, все остальные уже померли их можно было тихо закапывать, хотя зачем они просто истлели, превратившись в тех самых мумий, который у нас изучают по музеям.

А я шел дальше, мне было абсолютно не жарко, я просто перестал мерзнуть. Хотя нижний предел температуры я держу тоже не плохо, где-то 30 для меня это норма. Это сказывается мое детство в Монголии там 40 в порядке вещей, правда ни при московской влажности. Во Вьетнаме вполне возможно, что вариантов у меня бы не было, я бы тоже пользовался кондиционером, там влажность 200%, а иногда 400% +45,50 градусов выдержать тяжело, но все-таки открытые окошки.

Посмотрите на вьетнамцев, они же не зря проветриваются насквозь на своих скутерах с таким повальным выхлопом и отравляя окружающую среду, при этом не особо торопясь за руль автомобилей не только по материальным соображениям, потому что пока ты едешь на 2х колесах у тебя микроклимат завихренивает и в твоей одежде благоволит и тебе не так смертельно. Правда вьетнамцы там родились, а мы то нет. Мы все-таки туда приехали.

«Каркас жесткости кто-нибудь ставит в виде официальной сертифицированной опции?». Нет, не ставят. Машины на этот рынок не приходят с подобным.

«Лыжи в седане обязательны, если нет других подобных вариантов. Особенно если есть кожаный чехол» — из Калининграда реплика.

Это к разговору о том, что мир насыщен функциями, которыми мы не пользуемся, иногда это во благо, хотя людей, которые возили лыжи, я не встречал. Ведь мы на самом деле к этому привыкли к этим ненужным опциям. Каким процентом головного мозга пользуется человек? Очень небольшим и те, кто перевалил за показатель 20%, как правило, сошли с ума. А компьютер мы используем на 100%?

Нет, это такой хороший бытовой прибор он может большее. Мы не используем компьютер на 100%, мы даже на знаем как это сделать. А сотовый телефон современный? Он ведь тоже насыщен огромным количеством всяких разных радужных перспектив и предложений, которые нас постоянно дергают за рукав и требуют потратить на это деньги, попользоваться, а мы этим не пользуемся упорно.

Автомобиль идет по этому же принципу. Он тоже перенасыщен. Вдруг кому-то действительно нужно будет либо базуку перевести, либо те же самые лыжи. А можно и не возить. Когда это касается компьютера или сотового телефона, мы можем себе позволить закрыть на это глаза, потому что цена финансовых потерь не велика, а когда в автомобиле тебе все это навязывают приходится задумываться, но пока безальтернативно.

Потому что очень многие комплектации фиксированные хочешь или не хочешь, машину без кондиционера уже практически невозможно взять, они все по умолчанию с кондиционером, особенно если приличный класс и мы переплачиваем за это. Когда мы переплачиваем за краску металлик, как у Cadillac 100 тысяч сверху это понятно это наш выбор, а когда ты очень не хочешь, а тебе к задней камере в пакет опций попадает люк. Люк мне не нужен, а камера мне нужна.