Как отучить пешехода переходить дорогу на красный? 29

Во Франции провели интересный и поучительный эксперимент.

Ни для кого не секрет, что многие переходят дорогу, не глядя на сигнал светофора, — лишь бы машин не было. При этом они не учитывают, что автомобиль может выскочить из-за угла в любой момент.

Французские власти резонно рассудили, что пытаться что-то втолковать нарушителям бессмысленно. И решили, что раз до разума достучаться не получается, придётся воздействовать на инстинкты.

Действительно, раз нельзя отговорить людей от нарушения ПДД — может быть, получится отпугнуть? И вот, что они придумали: представьте, что, подойдя к проезжей части, вы, бросив взгляд на дорогу и убедившись, что путь свободен, начинаете переходить на другую сторону, погрузившись в свои мысли.

И вдруг — оглушительный визг тормозов!

Конечно же, ваша реакция будет бурной! А теперь вообразите, что эту реакцию снимает скрытая камера. Более того, ваша перекошенная ужасом физиономия тут же появляется на ближайшем рекламном стенде — с суровой подписью:

«Не рискуйте жизнью!»

Как вы думаете, захочется ли вам после такого переходить дорогу на красный свет?

Соблюдайте, пожалуйста, правила дорожного движения! Ведь, как справедливо сказано в ролике, одно неверное движение может стать для вас последним!