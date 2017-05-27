Как отучить пешехода переходить дорогу на красный?
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Май 27 16:00 2017

Во Франции провели интересный и поучительный эксперимент.

Ни для кого не секрет, что многие переходят дорогу, не глядя на сигнал светофора, — лишь бы машин не было. При этом они не учитывают, что автомобиль может выскочить из-за угла в любой момент.

Французские власти резонно рассудили, что пытаться что-то втолковать нарушителям бессмысленно. И решили, что раз до разума достучаться не получается, придётся воздействовать на инстинкты.

Действительно, раз нельзя отговорить людей от нарушения ПДД — может быть, получится отпугнуть? И вот, что они придумали: представьте, что, подойдя к проезжей части, вы, бросив взгляд на дорогу и убедившись, что путь свободен, начинаете переходить на другую сторону, погрузившись в свои мысли.

И вдруг — оглушительный визг тормозов!

Конечно же, ваша реакция будет бурной! А теперь вообразите, что эту реакцию снимает скрытая камера. Более того, ваша перекошенная ужасом физиономия тут же появляется на ближайшем рекламном стенде — с суровой подписью:

«Не рискуйте жизнью!»

Как вы думаете, захочется ли вам после такого переходить дорогу на красный свет?

Соблюдайте, пожалуйста, правила дорожного движения! Ведь, как справедливо сказано в ролике, одно неверное движение может стать для вас последним!

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ПДДпереходпешеходный переходпешеходыправила дорожного движения
  Категории:
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Автор

AMSRUS
AMSRUS

C 2014 года www.amsrus.ru

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