Как отучить пешехода переходить дорогу на красный?

Ни для кого не секрет, что многие переходят дорогу, не глядя на сигнал светофора, — лишь бы машин не было. При этом они не учитывают, что автомобиль может выскочить из-за угла в любой момент.
Французские власти резонно рассудили, что пытаться что-то втолковать нарушителям бессмысленно. И решили, что раз до разума достучаться не получается, придётся воздействовать на инстинкты.
Действительно, раз нельзя отговорить людей от нарушения ПДД — может быть, получится отпугнуть? И вот, что они придумали: представьте, что, подойдя к проезжей части, вы, бросив взгляд на дорогу и убедившись, что путь свободен, начинаете переходить на другую сторону, погрузившись в свои мысли.
И вдруг — оглушительный визг тормозов!
Конечно же, ваша реакция будет бурной! А теперь вообразите, что эту реакцию снимает скрытая камера. Более того, ваша перекошенная ужасом физиономия тут же появляется на ближайшем рекламном стенде — с суровой подписью:
«Не рискуйте жизнью!»
Как вы думаете, захочется ли вам после такого переходить дорогу на красный свет?
C 2014 года www.amsrus.ru
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