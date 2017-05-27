Двойная победа Audi на фестивале автоспорта 9

По итогам воскресной гонки пять пилотов Audi заняли места в семёрке лидеров.

В присутствии множества зрителей Джейми Грин (Jamie Green) и Маттиас Экстрём (Mattias Ekström) одержали первую для Audi RS 5 DTM двойную победу. Марка стала сильнейшей в соревновании: пять автомобилей Audi вошли в число семи лучших.

Главным героем четвёртой гонки сезона стал Джейми Грин (команда Audi Sport Team Rosberg), по итогам чрезвычайно напряжённой квалификационной сессии отставший от поул-позиции всего на 0,027 секунды.

Британец стартовал с третьего места и уже на четвёртом круге сумел обойти BMW Тома Бломквиста (Tom Blomqvist), а затем бросился в погоню за быстрейшим пилотом квалификации Робертом Викенсом (Robert Wickens), выступавшим на Mercedes-Benz.

На 31-м круге в конце старт-финишной прямой Грин осуществил решающий обгон, после чего оторвался от ближайших преследователей, контролировал гонку и уверенно завоевал свою 15-ю победу в карьере DTM. По итогам прошедшего этапа Грин поднялся на вторую позицию в общем зачете и всего на 16 очков отстает от лидера чемпионата Лукаса Ауэра (Lucas Auer), пришедшего к финишу лишь десятым.

«Я чрезвычайно рад своей второй победе уже в четвёртой гонке этого сезона, – заявил Джейми Грин после своего триумфального выступления. – Гонка казалась очень долгой. Большую часть заезда я следовал за Робертом Викенсом на второй позиции и ждал подходящего момента для атаки. На первом отрезке гонки Роберт был очень быстр, однако после пит-стопа я смог начать атаковать и в результате честной борьбы вырвался вперед. Здорово, что сегодня на подиум удалось подняться сразу двум пилотам Audi».

Потрясающее выступление Маттиаса Экстрёма (команда Audi Sport Team Abt Sportsline) и его агрессивная стратегия позволили ему подняться с восьмой стартовой позиции и финишировать вторым. Команда позвала шведа в боксы для смены шин уже после первого круга, однако, невзирая на столь ранний пит-стоп, Экстрём постоянно наращивал темп до самого конца заезда и за шесть кругов до финиша смог обойти Роберта Викенса.

«С хорошими настройками машины я всегда могу быть спокоен насчет шин, – заявил чемпион мира по ралли-кроссу после своего первого подиума в DTM в текущем сезоне. – И сегодня у нас были хорошие настройки. Старт с восьмой позиции вынудил нас больше рисковать, и эта тактика сработала безупречно».

Той же стратегии придерживался и Майк Роккенфеллер (Mike Rockenfeller, Audi Sport Team Phoenix), стартовавший с одиннадцатого места и пришедший к финишу пятым. Он также сменил шины уже после первого круга. Нико Мюллер (Nico Müller) закончил свою пятидесятую гонку в DTM на шестой позиции. Свой вклад в успех Audi внес и Рене Раст (René Rast), занявший седьмое место и установивший новый рекорд круга, превзойдя собственное лучшее время, показанное накануне. В ходе гонки лучшее время круга несколько раз показал Лоик Дюваль (Loïc Duval), однако после нескольких напряжённых дуэлей новичок DTM вынужден был довольствоваться 18-й позицией на финише.

«Сегодня для нас был по-настоящему фантастический день, – заявил после гонки глава Audi Motorsport Дитер Гасс (Dieter Gass). – Практически все наши пилоты сражались за лидирующие позиции. Безусловно, победа Джейми особенно приятна, однако агрессивные стратегии Маттиаса и Майка с остановками на первом круге также оказались весьма впечатляющими. Оба пилота показывали быстрое время на протяжении всей гонки, а Майку даже удалось показать лучшее время за один круг до финиша. Это многое говорит о нашем новом Audi RS 5 DTM, и сегодня пять автомобилей Audi вошли в семерку лучших. Чего еще можно желать?»

После короткого перерыва чемпионат DTM продолжится 17 и 18 июня на трассе Хунгароринг в Венгрии, где в прошлом году Audi одержала две убедительные победы.