Чуйскому тракту 95 лет 21

26 мая 1922 года Постановлением ВЦИК РСФСР Чуйский тракт был признан дорогой об щегосударственного значения.

Очень сложный по своему расположению и маршруту, этот горный путь является главной транспортной артерией Алтая.

Федеральная автомобильная дорога Р256 «Чуйский тракт» (до 1 января 2018 года может также применяться номер М52) — автомобильная дорога федерального значения Новосибирск — Новоалтайск (подъездная дорога к Барнаулу) — Бийск — Майма (подъездная дорога к Горно-Алтайску) — государственная граница с Монголией.

Проходит по территории Новосибирской области, Алтайского края и Республики Алтай. Трасса является частью азиатского маршрута AH4 (Новосибирск — Бийск — Ярантай (Монголия); Урумчи — Исламабад — Карачи).

Протяжённость автомагистрали — около 968 километров.

Исторический Чуйский тракт является частью современной дороги от Бийска до границы с Монголией протяжённостью около 630 км.

На месте современного Чуйского тракта долгое время находился так называемый Мунгальский тракт, упоминания о котором содержатся ещё в китайских хрониках тысячелетней давности. На месте нынешней асфальтовой дороги долгое время находилась тропа, которой с древних времён пользовались торговцы и воины.

Торговля с Монголией

Освоение этого пути началось c 1756 года, когда южные алтайцы добровольно вошли в состав Российской империи, однако долгое время русские дальше своего крайнего поселения, села Алтайское, не ездили.

Поводом для начала торговли на реке Чуе послужило ежегодное религиозное шествие тюрбенцев в сопровождении монгольского войска для положения дощечки в верховье реки Катуни в урочище Байхач (Баих-гач), где находилось большое священное дерево. По дороге к паломникам присоединялись местные жители для обмена товарами. Но русские купцы, не желая иметь посредников среди теленгитов, сами стали ездить в Чуйскую степь — первыми до ярмарки в поселении Кош-Агач добрались бийский купец Хабаров и змеиногорец Токарев.

К середине XIX века русские уже имели там десяток складов и торговали тканями, топорами, пилами, молотками и прочими железными изделиями, галантереей, выделанной кожей; в обмен они покупали у монголов, китайцев и тибетцев скот, шерсть, пушнину и чай.

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