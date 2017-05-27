BMW Motorrad Concept Link — байк из будущего 8

BMW Concept Link — электрический скутер наступающего завтра

Подразделение BMW Motorrad представило новый концепт BMW Concept Link. Транспортное средство презентовали в Италии, на конкурсе элегантности Concorso d’Eleganza Villa d’Este. Этим прообразом немецкие разработчики демонстрируют свой взгляд на безупречный мотоцикл будущего для передвижений по городу.

Снаружи скутер, несмотря на футуристичный дизайн, отличается интересным видом. Концепт получился достаточно низким и при этом вытянутым в длину, благодаря вынесенному заднему колесу. Сиденье Concept Link можно отрегулировать вдоль, что даёт возможность преобразовать скутер из одноместного в двухместный.

Также новинка имеет стильную сдвижную дверцу, облегчающую доступ в багажное отделение, расположенное под креслом мотоцикла. Показания приборов у BMW Motorrad Concept Link отображаются на цифровом тачскрине. Помимо этого, основные показатели можно проецировать на ветровое стекло, что даст возможность водителю меньше отвлекаться от дороги.

Concept Link обладает полностью электрической силовой установкой. Информация относительно силовых и динамических характеристик не разглашается.