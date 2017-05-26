Subaru в 10й раз примет участие в гонке «24 часа Нюрбургринга» 9

В соревнованиях примет участие гоночный автомобиль, построенный на базе обновлённой серийной модели Subaru WRX STI 2018 модельного года.

Subaru WRX STI будет соревноваться в классе SP3T (автомобили с турбированным двигателем рабочим объёмом не более 2 л), чтобы завоевать победу третий год подряд. Ранее команда уже выиграла первенство в своём классе в 2016, 2015, 2012 и 2011 годах.

В заезде будет участвовать новый WRX STI, построенный на базе обновленной серийной модели 2018 модельного года. Для улучшения характеристик ускорения и увеличения максимальной скорости, на гоночном автомобиле увеличена мощность двигателя, использованы подрулевые лепестки переключения передач и улучшены характеристики работы трансмиссии.

В дополнение к этому, была оптимизирована геометрия шасси автомобиля, улучшен баланс жёсткости, снижен вес кузова, снижен момент инерции и увеличена прижимная сила передней части автомобиля, что позволило максимизировать присущие базовой версии WRX STI скорость и отзывчивость.

Менеджером команды, как и в прошлом году, будет Шигео Сугая, (Shigeo Sugaya). Команда пилотов также осталась без изменений. В заездах будут участвовать Карло ван Дам (Carlo van Dam), Марсель Ласе (Marcel Lasee), Тим Шрик (Tim Schrick) и Хидэки Ямаучи (Hideki Yamauchi).

Техническую поддержку во время заездов будут осуществлять шесть лучших механиков дилерских центров Subaru в Японии. Бренд приглашает к участию в гоночных соревнованиях действующих сотрудников сервиса официальных дилеров с 1990 года. Это важно для того, чтобы люди, которые получили уникальный опыт работы с автомобилем на гоночном треке, использовали свою практику в работе с владельцами Subaru.

За это время в гоночных соревнованиях, таких как Сафари Ралли, Чемпионат Мира по Ралли (WRC) и Гонка 24 часа Нюрбургринга, приняли участие 351 специалист сервиса дилеров Subaru.

24 часа Нюрбургринга это легендарная гонка на выносливость, которая каждый май или июнь проводится на западе Германии. Гоночная трасса длиной 25,38 км объединяет два отрезка: всемирно известную «Северную петлю» («Нордшляйфе») длиной 20,38 км и трассу Гран-При длиной 5,15 км. Каждый год порядка 200 автомобилей из разных команд соревнуются в гонке, где уровень пилотов разнится от любительского до профессионального.

«Нордшляйфе» считается одной из самых сложных гоночных трасс в мире. Это узкий горный серпантин с жёстким покрытием, закрытыми поворотами и гребнями, без освещения и с минимальными мерами обеспечения безопасности. Есть немало мест, где автомобили отрываются от земли. Резкие подъёмы и спуски, более 170 поворотов разной сложности и огромное количество «слепых» при подъезде гребней и узких коридоров, защищённых только ограждением и не прощающих ошибки.

«Нордшляйфе» используется Subaru как тестовый полигон с 1992 года. Эти испытания – способ окончательно убедиться, что серийные модели бренда соответствуют стандартам Subaru по выносливости, скорости и, самое главное, удовольствии и уверенности за рулём.