Renault представит в Монако новый Megane RS 12

В линейке автомобилей Renault Sport находит отражение огромный опыт Renault, накопленный за последние 40 лет участия в Формуле-1.

Благодаря этому, уже почти 15 лет в трёх поколениях флагманской модели Megane RS применяются самые передовые технические решения. Среди них такие, как передняя подвеска с независимыми поворотными кулаками, два варианта шасси (Sport и Cup), спортивные сиденья Recaro, тормозные суппорты Brembo, система R.S. Monitor и другие.

Специалисты Renault Sport постоянно проводят исследования, чтобы предлагать клиентам исключительные по своим характеристикам подвески и двигатели, улучшают аэродинамику, повышают уровень экономичности спортивной линейки и внедряют в неё лучшие технологии из мира Формулы-1.

Новый Megane RS, официальная премьера которого должна состояться в сентябре на Франкфуртском автосалоне, впервые появится перед широкой публикой в Монако в пятницу 26 мая под управлением Нико Хюлькенберга. Автомобиль будет окрашен в жёлтые и чёрные цвета в честь 40-летия участия Renault в Формуле-1.