Renault представит в Монако новый Megane RS
12

Renault представит в Монако новый Megane RS
Май 26 18:00 2017

В линейке автомобилей Renault Sport находит отражение огромный опыт Renault, накопленный за последние 40 лет участия в Формуле-1.

Благодаря этому, уже почти 15 лет в трёх поколениях флагманской модели Megane RS применяются самые передовые технические решения. Среди них такие, как передняя подвеска с независимыми поворотными кулаками, два варианта шасси (Sport и Cup), спортивные сиденья Recaro, тормозные суппорты Brembo, система R.S. Monitor и другие.

Специалисты Renault Sport постоянно проводят исследования, чтобы предлагать клиентам исключительные по своим характеристикам подвески и двигатели, улучшают аэродинамику, повышают уровень экономичности спортивной линейки и внедряют в неё лучшие технологии из мира Формулы-1.

Новый Megane RS, официальная премьера которого должна состояться в сентябре на Франкфуртском автосалоне, впервые появится перед широкой публикой в Монако в пятницу 26 мая под управлением Нико Хюлькенберга. Автомобиль будет окрашен в жёлтые и чёрные цвета в честь 40-летия участия Renault в Формуле-1.

Renault Megane RS

На тему:
  Article "tagged" as:
Formula-1Megane RSRenaultRenault Sport Racing
  Категории:
Новости
больше статей

Автор

AMSRUS
AMSRUS

C 2014 года www.amsrus.ru

Больше статей
больше статей

Похожие статьи

Взяли покататься

Взяли покататься 11

Больше всего автомобилей эвакуируют с Цветного бульвара и Петровки

Больше всего автомобилей эвакуируют с Цветного бульвара и Петровки 0

Volvo расширяет модельный ряд

Volvo расширяет модельный ряд 5

Напишите комментарий

0 Комментариев

Еще нет комментариев

You can be the one to start a conversation.

Только зарегистрированные пользователи могут комментировать.