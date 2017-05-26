КамАЗ тестирует новую модель 31

В открытой базе Роспатента появились сведения о новом малотоннажном автомобиле КамАЗ-4307. СМИ поспешили объявить о том, что в России появился конкурент грузовику «ГАЗон Next», — говорит Российская Газета .

О модели с таким цифровым индексом на камском предприятии говорят давно. На официальном сайте завода можно найти, например, информацию о показе «городского развозника» с тем же названием на экспозиции в Венгрии ещё в 2003 году. В серию автомобиль предполагалось ввести уже во второй половине 2004-го, однако этого не произошло.

В следующий раз машина «засветилась» в 2016 году, когда её представили на выставке автотехники в Набережных Челнах. У модели оказались довольно скромные по камазовским меркам размеры, трёхместная кабина с обтекателем, лишь в деталях отличающаяся от Mitsubishi Fuso Canter, дизельный двигатель Cummins и механическая коробка передач ZF.

Похоже, теперь дело, наконец, дойдёт до серийного производства, ведь КамАЗ получил патент на эту машину. Причём именно в таком исполнении – с кабиной японского партнёра по альянсу с Daimler и Mitsubishi и тентованным кузовом.

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