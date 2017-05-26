Названа дата выпуска первого Mercedes на заводе в Подмосковье
53

Названа дата выпуска первого Mercedes на заводе в Подмосковье
Май 26 14:00 2017

Первый автомобиль Mercedes-Benz должен сойти с конвейера в Подмосковье в 2019 году.

Первый камень в фундамент завода по производству легковых автомобилей Mercedes-Benz будет заложен в Подмосковье 20 июня. Соответствующее заявление сделал губернатор Московской области Андрей Воробьёв, отметив, что на производственных мощностях с 2019 года будут выпускать 4 модели автомобилей. Министр промышленности и торговли Д. Мантуров ранее сообщал, что строительство завода выльется для концерна в 300 млн евро.Mercedes E-Class 2017

Перед этим также сообщалось о намерениях концерна Daimler организовать производство по полному циклу автомобилей Mercedes-Benz на территории России. Относительно объёмов выпускаемой продукции, компания рассчитывает ежегодно изготавливать примерно 25 000 автомобилей.Mercedes E-Class 2017

На предприятии в индустриальном парке Есипово, в будущем будут выпускать несколько моделей кроссоверов и седаны E-Класса. На заводе будут созданы более 1000 новых рабочих мест.

На тему:
  Article "tagged" as:
MercedesMercedes-BenzMercedes-Benz E-Classавтомобильное производствокроссоверыПодмосковье
  Категории:
Новости
больше статей

Автор

AMSRUS
AMSRUS

C 2014 года www.amsrus.ru

Больше статей
больше статей

Похожие статьи

Обновленный Hyundai i30 сменил двигатель

Обновленный Hyundai i30 сменил двигатель 0

Да будет свет!

Да будет свет! 5

Ravon R2 – действительно бюджетный автомобиль

Ravon R2 – действительно бюджетный автомобиль 0

Напишите комментарий

0 Комментариев

Еще нет комментариев

You can be the one to start a conversation.

Только зарегистрированные пользователи могут комментировать.