Названа дата выпуска первого Mercedes на заводе в Подмосковье 53

Первый автомобиль Mercedes-Benz должен сойти с конвейера в Подмосковье в 2019 году.

Первый камень в фундамент завода по производству легковых автомобилей Mercedes-Benz будет заложен в Подмосковье 20 июня. Соответствующее заявление сделал губернатор Московской области Андрей Воробьёв, отметив, что на производственных мощностях с 2019 года будут выпускать 4 модели автомобилей. Министр промышленности и торговли Д. Мантуров ранее сообщал, что строительство завода выльется для концерна в 300 млн евро.

Перед этим также сообщалось о намерениях концерна Daimler организовать производство по полному циклу автомобилей Mercedes-Benz на территории России. Относительно объёмов выпускаемой продукции, компания рассчитывает ежегодно изготавливать примерно 25 000 автомобилей.

На предприятии в индустриальном парке Есипово, в будущем будут выпускать несколько моделей кроссоверов и седаны E-Класса. На заводе будут созданы более 1000 новых рабочих мест.