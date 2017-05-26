Концепт BMW 8 серии 7

На конкурсе элегантности Concorso d’Eleganza Villa d’Este BMW Group представит концепт BMW 8 серии.

Концептуальный автомобиль послужит предвестником будущей модели BMW – нового BMW 8 серии Купе, который станет частью одной из самых агрессивных рыночных экспансий в истории баварского бренда. Старт производства BMW 8 серии Купе намечен на 2018 год.

Стратегия NUMBER ONE > NEXT предполагает существенное увеличение продаж BMW в сегменте самых дорогих и роскошных автомобилей. Новый BMW 8 серии Купе сыграет важную роль в реализации этого плана.

«Цифра 8 в BMW всегда обозначала вершину спортивных характеристик и эксклюзивности, – рассказывает Председатель Совета директоров BMW AG Харальд Крюгер. – Грядущая премьера BMW 8 серии Купе покажет, что бескомпромиссная динамика и современная роскошь могут идти рука об руку. Эта новинка станет следующим шагом в расширении нашего модельного ряда в сегменте роскошных автомобилей и задаст новые ориентиры конкурентам. Она также поможет усилить наше лидерство в сегменте роскошных автомобилей».

«Концепт BMW 8 серии – это полноценный автомобиль для водителя класса high-end», – комментирует Старший вице-президент по дизайну BMW Group Эдриан ван Хойдонк. – Этот спортивный автомобиль объединит чистейшую динамику и современную роскошь, как никакой другой. Для меня он олицетворяет настоящее автомобильное восхищение».



Концепт BMW 8 серии несёт в себе не только мгновенно узнаваемые черты классических BMW, но также отражает новые дизайнерские идеи и техники формообразования.

«Образ концепта BMW 8 серии представляет из себя свежую интерпретацию канонических дизайнерских штрихов BMW, – добавляет ван Хойдонк. – Он демонстрирует новый подход к использованию форм, что можно заметить по характерным поверхностям автомобиля. Несколько чётких линий ограничивают чистые поверхности, а отдельные элементы имеют мощные скульптурные формы. Все вместе они наполняют купе характером. Словом – это автомобиль для водителя».

Силуэт концепта широко и низко стелется над дорогой. Пересечение длинного капота и струящихся линий крыши привносит динамику и делает боковые поверхности автомобиля ещё более чарующими. Одновременно мощные и восходящие линии кромки задней части концепта делают его целостным и придают ему ещё больше спортивности.

Простота в исполнении деталей и безупречность в обработке поверхностей производят неизгладимое впечатление и создают неповторимый футуристичный образ модели. Резко очерченные линии, обрамляющие кузов автомобиля, дарят ожидание незабываемой и динамичной поездки.

Характерные линии, проходящие через передние и задние двери, повторяют направление потока воздуха. Увеличенные задние колёсные арки и выразительная рельефность боковых панелей указывают на многолетний опыт специалистов BMW в создании совершенных форм, благодаря которым концепт BMW 8 серии приобрел несравненный атлетичный вид.

Эксклюзивный окрас Barcelona Grey Liquid, отличающийся яркими радужными переливами, никого не оставит равнодушным. Широкие легкосплавные колесные диски усиливают спортивный характер концепта, а аэродинамические элементы создают пространственную глубину и делают профиль автомобиля неотразимым.

Передняя часть кузова – спортивная, низкая, притягивающая внимание.

Объёмная решётка радиатора, зауженные двойные фары головного света и широкие воздухозаборники создают несравненный спортивный облик автомобиля. Классические для BMW детали экстерьера воплощены в концепте по-новому и выводят общую дизайнерскую философию бренда на совершенно иной уровень.

Фирменная решётка радиатора теперь расположена ниже и растянута практически по всей площади фронтальной части кузова, образуя единый элемент. Благодаря её необычной форме в паре с характерными лазерными фарами головного света создается неповторимый образ нового концепта. Увеличенные воздухозаборники в сочетании с карбоновыми вставками зрительно делают переднюю часть кузова шире и придают автомобилю спортивную осанку.

Чётко выраженная скульптурность задней части нового концепта BMW 8 серии придает автомобилю объёмность и визуальную выразительность. Главная особенность внешнего дизайна – взаимодействие линий и форм. Мощные колёсные арки намекают на невероятный динамический потенциал новинки и подчёркивают наличие заднего привода. Нисходящая линия крыши в районе пассажирского отсека и широкая колея привносят дополнительные спортивные акценты этой части автомобиля.

Вытянутые L-образные задние фары объединяют заднюю и боковую поверхности, придавая модели ультрасовременный вид. Тёмный стилизованный карбоновый диффузор и большие трапециевидные выхлопные патрубки – особые штрихи задней части новинки.

Интерьер новинки фокусирует всё внимание на главном – управлении автомобилем. Оказавшись за рулём, водитель моментально попадает в атмосферу драйва и скорости, присущую спортивным моделям BMW.

Поверхности и линии внутренней отделки устремлены вперёд и подчёркивают динамичный характер купе. Все основные органы управления, расположенные перед водителем, на центральной консоли и дверях, сгруппированы в отдельные блоки, что придаёт интерьеру выразительную графичность.

Отдельного внимания заслуживают плавные переходы от панели приборов к дверям и центральной консоли. Интерьер гармонично сочетает в себе эстетическую эмоциональность и инженерное мастерство, врождённую динамику и сдержанную роскошь.

Форма деталей говорит о непревзойдённой спортивности. Изысканные материалы, применённые в отделке салона, указывают на эксклюзивность и высокое качество исполнения. Всё это чувствуется при каждом прикосновении. Профилированная карбоновая основа и высококачественная кожа отделки придают эксклюзивным спортивным сиденьям исключительность и делают их невероятно комфортными.

Отполированные вручную алюминиевые спицы рулевого колеса, отделка кожей и красные анодированные подрулевые переключатели помогут сконцентрироваться на дороге и подарят непревзойдённое ощущение спортивности и роскоши.

Кожа Merino в цветах Dark Brown и Fjord White наделяет салон первоклассной атмосферой. Алюминиевые и карбоновые вставки отражают высокотехнологичность и спортивный характер модели. Отшлифованный рычаг переключения передач со множеством граней и контроллер iDrive, выполненный из кристаллов Swarovski с дымчатым топазом, придают интерьеру логическую завершённость.

Концепт BMW 8 серии станет предвестником будущей модели, выход которой состоится в следующем году. Вобрав в себя всё лучшее из роскошных спортивных автомобилей бренда и став законным преемником многолетних традиций концерна, абсолютно новый BMW займёт почётное место в модельной линейке.