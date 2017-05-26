Аннушка и кольцевой мотодрифт
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Май 26 08:00 2017

Курьёзный случай повлёк за собой одну из самых массовых и необычных аварий в истории Чемпионата мира по шоссейно-кольцевым мотогонкам.

На гонке Moto3 во Франции мотоциклы вдруг стали скользить и съезжать с трассы без всякой видимой причины.

Создалось впечатление, что с водителями вдруг что-то случилось, так как их вдруг совершенно беспричинно начало заносить, и они принялись съезжать с трассы. С воздуха авария казалась и вовсе каким-то сюрреалистическим зрелищем.

Но, как оказалось, у аварии были вполне естественные, пусть и несколько курьёзные причины. Из-за случившегося ранее столкновения у мотоцикла, на котором ехал гонщик Адам Норродин, произошла утечка масла, с которой он проехал какое-то время. Когда остальные гонщики достигли этого масляного участка, то в результате произошла мегаавария, которая больше походила на мультфильм, чем на отрывок из трансляции с гонок.

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  Категории:
Автожесть
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Автор

AMSRUS
AMSRUS

C 2014 года www.amsrus.ru

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