Аннушка и кольцевой мотодрифт 98

Курьёзный случай повлёк за собой одну из самых массовых и необычных аварий в истории Чемпионата мира по шоссейно-кольцевым мотогонкам.

На гонке Moto3 во Франции мотоциклы вдруг стали скользить и съезжать с трассы без всякой видимой причины.

Создалось впечатление, что с водителями вдруг что-то случилось, так как их вдруг совершенно беспричинно начало заносить, и они принялись съезжать с трассы. С воздуха авария казалась и вовсе каким-то сюрреалистическим зрелищем.

Но, как оказалось, у аварии были вполне естественные, пусть и несколько курьёзные причины. Из-за случившегося ранее столкновения у мотоцикла, на котором ехал гонщик Адам Норродин, произошла утечка масла, с которой он проехал какое-то время. Когда остальные гонщики достигли этого масляного участка, то в результате произошла мегаавария, которая больше походила на мультфильм, чем на отрывок из трансляции с гонок.