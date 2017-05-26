Jaguar испытывает новый XE SVR 9

Jaguar анонсировал свою новую модель XE SVR.

Компания Jaguar приступила к дорожным испытания «заряженной» SVR-модификации седана XE, который будет соперничать с BMW M3 и Mercedes-AMG C63. Первые шпионские снимки новинки опубликовал сайт Autoexpress .

Оценивая фото, можно сказать что автомобиль получит увеличенные боковые «юбки», сдвоенные патрубки выпускной системы, большие колёсные диски и суппорты тормозных механизмов, окрашенные красным.

Ожидается, что Jaguar XE SVR получит систему полного привода и пятилитровый двигатель V8 с компрессором, который на суперкаре F-Type SVR выдает 575 сил и 700 Нм крутящего момента. Предполагается, что для седана мощность мотора понизят примерно до 500 л.с.

Ориентировочно, Jaguar XE SVR сможет разгоняться до «сотни», не более чем за 4 секунды. К примеру, текущая топ-версия седана – XE S, с 340-сильным мотором, ускоряется с места до 100 км/ч» за 5,1 сек.

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