Jaguar испытывает новый XE SVR
9

Jaguar испытывает новый XE SVR
Май 26 15:00 2017

Jaguar анонсировал свою новую модель XE SVR.

Компания Jaguar приступила к дорожным испытания «заряженной» SVR-модификации седана XE, который будет соперничать с BMW M3 и Mercedes-AMG C63. Первые шпионские снимки новинки опубликовал сайт Autoexpress.Jaguar XE SVR 2017

Оценивая фото, можно сказать что автомобиль получит увеличенные боковые «юбки», сдвоенные патрубки выпускной системы, большие колёсные диски и суппорты тормозных механизмов, окрашенные красным.

Ожидается, что Jaguar XE SVR получит систему полного привода и пятилитровый двигатель V8 с компрессором, который на суперкаре F-Type SVR выдает 575 сил и 700 Нм крутящего момента. Предполагается, что для седана мощность мотора понизят примерно до 500 л.с.Jaguar XE SVR 2017

Ориентировочно, Jaguar XE SVR сможет разгоняться до «сотни», не более чем за 4 секунды. К примеру, текущая топ-версия седана – XE S, с 340-сильным мотором, ускоряется с места до 100 км/ч» за 5,1 сек.

Источник.

На тему:
  Article "tagged" as:
JaguarJaguar XEконцепт
  Категории:
Новостислайдер
больше статей

Автор

AMSRUS
AMSRUS

C 2014 года www.amsrus.ru

Больше статей
больше статей

Похожие статьи

Китайские автопроизводители уходят из России

Китайские автопроизводители уходят из России 16

Porsche и Audi работают над электромобилями

Porsche и Audi работают над электромобилями 0

Автомобиль по интернету

Автомобиль по интернету 0

Напишите комментарий

0 Комментариев

Еще нет комментариев

You can be the one to start a conversation.

Только зарегистрированные пользователи могут комментировать.