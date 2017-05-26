Geely покупает Lotus и Proton 13

Китайский холдинг Geely официально объявил о крупной сделке: в его состав войдут компания Proton из Малайзии и британский производитель спорткаров Lotus.

Соглашение будет подписано до конца июля, сообщает издание «Авторевю». Proton почти неизвестен в России, но это один из крупнейших автопроизводителей в Юго-Восточной Азии. Компания, образованная в 1983 году, начала с выпуска лицензионных моделей Mitsubishi, но в 1990-х годах появились оригинальные автомобили на японских агрегатах, а на рубеже веков вышли полностью самостоятельные модели.

Сейчас в гамме 8 моделей от маленького хэтчбека Iriz до бизнес-седана Perdana.

Однако в самой Малайзии спрос на Протоны падает который год, на первое место по продажам уже давно вышла конкурирующая марка Perodua (40% рынка), а в прошлом году вперед вырвалась ещё и Honda (18% рынка). Спрос на Протоны упал со 102 до 72 тысяч машин, а доля рынка сократилась с 17 до 14%.

С 2012 года компания принадлежит малайзийскому машиностроительному концерну DRB-Hicom, но его управленцы уже отчаялись «вылечить» Proton и ещё пару лет назад начали поиск зарубежных партнёров. Среди претендентов были Renault, PSA и Suzuki, причём с последней фирмой в итоге начали сотрудничество, результатом которого стал компактвэн Proton Ertiga, то есть близнец модели Suzuki Ertiga.

Но намерения Geely куда серьёзнее: китайцы купят 49,9% акций малайзийского автопроизводителя, хотя сумма сделки пока не разглашается. Lotus принадлежит Протону с 1996 года, впоследствии его собственником также стал концерн DRB-Hicom, а теперь холдинг Geely выкупит у него 51% акций компании. Причем если оставшаяся доля Протона сохранится у малайзийской стороны, то Lotus ей больше не интересен: 49% акций выставят на продажу в ближайшее время.

В холдинге Geely уже заявили, что намерены развивать и укреплять бренды Proton и Lotus. Причём для этого будут использованы, в том числе, технологии компании Volvo, которая тоже принадлежит Geely. Хотя Lotus, скорее всего, сохранит техническую и инженерную независимость. В любом случае, появление «совместных» моделей стоит ждать лишь через 3-4 года.

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