Ford GT: Суперкар как лаборатория 13

Ford GT стал лабораторией на колёсах для испытания новых технологий.

Ford GT стал лабораторией на колёсах для испытания новых технологий, которые в будущем появятся на других моделях Ford.

«Когда мы начинали работу над полностью новым Ford GT в 2013, перед командой стояло 3 цели. Во-первых, мы хотели использовать суперкар как испытательную площадку для инженеров, разрабатывающих новые технологии для двигателей и экспериментирующих с аэродинамикой. Во-вторых, мы стремились расширить границы в использовании высокотехнологичных материалов, таких как лёгкое и прочное углеволокно. Наконец в-третьих, мы твердо решили выиграть 24-часовую гонку в Ле-Мане, которую многие считают самым бескомпромиссным испытанием надёжности и эффективности автомобиля»,

– рассказывает Радж Наир (Raj Nair), исполнительный вице-президент по разработке продуктов и главный технический директор Ford.

Когда команда сотрудников Ford работала над GT, компания собрала несколько своих спортивных подразделений, в том числе Ford SVT, Team RS и Ford Racing в единую группу, получившую название Ford Performance.

«Без интеграции команд и совместной работы создание Ford GT в его нынешнем виде было бы невозможно. Такое сотрудничество сыграло критически важную роль не только в возрождении Ford GT, но и в разработке инноваций, необходимых для создания бескомпромиссного суперкара»,

– говорит Дейв Перицак (Dave Pericak), глобальный директор подразделения Ford Performance.

Каждая деталь кузова Ford GT оптимизирована с точки зрения аэродинамики. Главной целью было снизить аэродинамическое сопротивление и повысить прижимную силу.

Аэродинамика Ford GT меняется в зависимости от текущих условий вождения благодаря подвижным элементам в передней и задней частях автомобиля. Заслонки в переднем бампере открываются и закрываются в зависимости от того, поднято или опущено большое антикрыло сзади. Благодаря этому распределение аэродинамической нагрузки на суперкар остаётся сбалансированным на любой скорости. Когда антикрыло поднято, воздуховоды впереди закрываются для увеличения прижимной силы; когда антикрыло опущено, воздуховоды открываются, чтобы прижимная сила снизилась и в передней части.

В конструкции антикрыла используется совершенно новая технология Ford, для которой уже подана заявка на патент. Антикрыло способно менять свой аэродинамический профиль для максимальной эффективности в полностью поднятом состоянии. Частью уникальной конструкции также является небольшой закрылок Герни – выдвижная полоска на задней кромке антикрыла, устанавливаемая перпендикулярно его плоскости. В сочетании с изменяемым профилем антикрыла этот аэродинамический элемент повышает аэродинамическую эффективность суперкара на 14%.

Даже габариты силового агрегата помогли сделать аэродинамику Ford GT более совершенной. Компактный шестицилиндровый двигатель EcoBoost позволил команде, работавшей над суперкаром, сделать фюзеляж корпуса более узким в задней части, чем это было бы возможно, например, в случае использования двигателя V8. Расположение турбокомпрессоров в нижней части двигателя и перенос интеркулеров в понтоны задних колес дополнительно помогли cузить хвостовую часть фюзеляжа.

Аэродинамические элементы Ford GT обеспечивают прижимную силу во всех условиях. Её баланс зависит от настройки регулируемой подвески суперкара: в положении с увеличенным дорожным просветом на переднюю часть приходится 30% прижимной силы, в нижнем (трековом) положении – 29%.

Углеволокно стало важной частью конструкции нового Ford GT. Этот материал позволил не только снизить вес, но и создать формы кузова нового суперкара, которые были бы невозможны при использовании стали или алюминия.

Уже ставшие знаменитыми «опоры» (контрфорсы), простирающиеся от крыши до задних крыльев, было бы невозможно изготовить из стали или алюминия из-за ограничений традиционной технологии штамповки металла.

Двигатель EcoBoost рабочим объёмом 3,5 л и мощностью 647 л.с., устанавливаемый на Ford GT, является самым мощным из созданных компанией силовых агрегатов под этим именем. Он разрабатывался одновременно с двигателями для гоночного Ford GT и экстремального внедорожного пикапа F-150 Raptor, причём с последним двигатель суперкара Ford GT делит 60% деталей.

Например, в изнурительных условиях гонок коленчатые валы тестируемых на болидах класса Daytona Prototype двигателей начинали растрескиваться. Так как времени на подготовку к гонке на выносливость в Себринге оставалось мало, команда Ford приняла решение заменить коленвал двигателя прототипа аналогичной деталью с предсерийного двигателя F-150 Raptor. Прототип с этим двигателем в том же году выиграл свою первую гонку «12 часов Себринга».

«Мы раздвинули пределы возможностей мотора намного сильнее, чем могли бы позволить себе в обычных программах разработки двигателя. Это важно для нас, так как мы продолжаем продвигать технологию EcoBoost как ключевой компонент глобальной модельной линейки компании»,

– отметил Боб Фасцети (Bob Fascetti), вице-президент Ford по разработке силовых агрегатов.

Команда также создала технологию устранения турбоямы (задержки повышения давления наддува из-за инерции турбины), которая обеспечивает Ford GT максимальную мощность на выходе из поворота. Для этого дроссельная заслонка остаётся открытой, даже когда водитель не нажимает на педаль газа. Топливные форсунки в этот момент отключены, но скорость вращения турбин и давление наддува уменьшаются незначительно, что обеспечивает быстрый отклик двигателя и мощное ускорение сразу после нажатия на акселератор.

Дополнительное улучшение характеристик двигателя обеспечивает новая система подачи топлива, в которой сочетаются непосредственный и распределённый впрыск. Благодаря этому улучшается отклик двигателя. В паре с двигателем работает быстродействующая 7-ступенчатая коробка передач с двумя сцеплениями, выполненная в блоке с ведущем мостом.

«Все меры по снижению массы и усовершенствования двигателя преследовали одну цель: создать самый быстрый, самый эффективный Ford GT в истории. Когда это было достигнуто, мы использовали часть сэкономленной массы для внедрения по-настоящему инновационных технологий, которые сделали суперкар ещё быстрее и увлекательнее в управлении»,

– говорит Дейв Перицак.

Речь идёт, в том числе, о гидравлической подвеске Ford GT, которая позволяет менять дорожный просвет одним поворотом ручки выбора режимов шасси. При переключении из стандартного режима Normal в гоночный Track, суперкар опускается к земле на 50 мм, что хорошо заметно водителю. В режиме Track также поднимается антикрыло, а заслонки в переднем сплиттере закрываются для оптимального распределения прижимного усилия во время динамичной езды по закрытой трассе.

Когда Ford GT переходит в трековый режим, совокупные изменения в клиренсе, жесткости пружин, настройках амортизаторов и активных аэродинамических элементов полностью меняют характер суперкара. Таким образом, благодаря настраиваемому шасси, Ford GT может предстать перед своим владельцем двумя разными автомобилями.

Другая функция гидравлической подвески, режим подъёма передней части, помогает Ford GT преодолевать «лежачих полицейских» и заезжать на склон. Водитель может приподнять переднюю часть автомобиля на скорости до 40 км/ч. Система автоматически возвращает кузов в исходное положение, когда скорость достигает 40 км/ч.

Шасси доступно 5 режимов настроек, которые обеспечивают автомобилю эффективность в любых условиях, будь это скользкая от дождя или снега дорога, пустое шоссе или закрытая гоночная трасса.

«Нашей целью было упростить управление автомобилем. Оптимизация возможностей суперкара для практически любых условий имела решающее значение, так как для нас главным приоритетом было обеспечить владельцам удовольствие от вождения независимо от ситуации»,

– подчеркивает Дерек Бир (Derek Bier), менеджер проекта Ford GT.

Каждый режим настроен под определённые условия движения. Переключение режимов меняет настройки электронных, механических и аэродинамических компонентов суперкара. Используя опыт, накопленный за время участия Ford GT в гонках, отделение Ford Performance также разработало для каждого режима собственную схему отображения информации на цифровом щитке приборов.

Вся конструкция суперкара служит свидетельством важности Ford GT как платформы для испытания новых технологий. Некоторые инновации, такие как снижение веса за счёт углепластика, ориентированы на долгосрочную перспективу. Однако ряд решений, примененных в Ford GT, уже скоро можно будет увидеть в выставочных залах дилерских центров. Например, полностью цифровая приборная панель, похожая на установленную в суперкаре, появится в Ford Mustang 2018 модельного года, а вскоре и в других моделях Ford.