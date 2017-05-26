Ferrari назвала цену на новую модель 812 Superfast Grand Tourer 15

Компания Ferrari обозначила цену на свою новинку 812 Superfast Grand Tourer.

Стать обладателем этого автомобиля можно за 300 000 долларов.

Ferrari 812 Superfast — самая мощная модель итальянского производителя из когда-либо выпускавшихся. Машину комплектуют могучим 6,5-литровым двигателем V12 с отдачей в 800 сил и способным разгонять машину до сотни за 2,9 секунды. Автомобиль на 60 «лошадок» мощнее предшествующей модели F12 berlinetta, и его максимальная скорость достигает 400 км/ч.

812 Superfast преподносится как один из наиболее блестяще выполненных в техническом плане Ferrari из когда-либо произведённых. Впервые модель показали на автосалоне в Женеве, где она произвела фурор и почитатели марки с нетерпением ожидали объявления стоимости.

Безусловно, главным козырем 812 Superfast является выдающийся 12-цилиндровый двигатель Ferrari. Вдобавок, он считается самым экологически чистым, из всей линейки двигателей марки: 340 грамм CO2 на км, конечно высокий показатель для среднего автомобиля, но для суперкара он беспецедентно низкий.

В интерьере Ferrari остаётся верна упрощённому спортивному дизайну затем, чтобы подчеркнуть производительность автомобиля.

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