Ferrari назвала цену на новую модель 812 Superfast Grand Tourer
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Ferrari назвала цену на новую модель 812 Superfast Grand Tourer
Май 26 07:00 2017

Компания Ferrari обозначила цену на свою новинку 812 Superfast Grand Tourer.

Стать обладателем этого автомобиля можно за 300 000 долларов.

Ferrari 812 Superfast Grand Tourer 2018

Ferrari 812 Superfast 2018

Ferrari 812 Superfast — самая мощная модель итальянского производителя из когда-либо выпускавшихся. Машину комплектуют могучим 6,5-литровым двигателем V12 с отдачей в 800 сил и способным разгонять машину до сотни за 2,9 секунды. Автомобиль на 60 «лошадок» мощнее предшествующей модели F12 berlinetta, и его максимальная скорость достигает 400 км/ч.

812 Superfast преподносится как один из наиболее блестяще выполненных в техническом плане Ferrari из когда-либо произведённых. Впервые модель показали на автосалоне в Женеве, где она произвела фурор и почитатели марки с нетерпением ожидали объявления стоимости.Ferrari 812 Superfast Grand Tourer 2018

Безусловно, главным козырем 812 Superfast является выдающийся 12-цилиндровый двигатель Ferrari. Вдобавок, он считается самым экологически чистым, из всей линейки двигателей марки: 340 грамм CO2 на км, конечно высокий показатель для среднего автомобиля, но для суперкара он беспецедентно низкий.Ferrari 812 Superfast Grand Tourer 2018

В интерьере Ferrari остаётся верна упрощённому спортивному дизайну  затем, чтобы подчеркнуть производительность автомобиля.Ferrari 812 Superfast Grand Tourer 2018

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AMSRUS
AMSRUS

C 2014 года www.amsrus.ru

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1 комментарий

  1. Dmytry Lukin
    Май 26, 07:33 #1 Dmytry Lukin

    Ох! Лошадь! 👍🏻👍🏻👍🏻

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