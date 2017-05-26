Ferrari назвала цену на новую модель 812 Superfast Grand Tourer

Стать обладателем этого автомобиля можно за 300 000 долларов.
Ferrari 812 Superfast 2018
Ferrari 812 Superfast — самая мощная модель итальянского производителя из когда-либо выпускавшихся. Машину комплектуют могучим 6,5-литровым двигателем V12 с отдачей в 800 сил и способным разгонять машину до сотни за 2,9 секунды. Автомобиль на 60 «лошадок» мощнее предшествующей модели F12 berlinetta, и его максимальная скорость достигает 400 км/ч.
812 Superfast преподносится как один из наиболее блестяще выполненных в техническом плане Ferrari из когда-либо произведённых. Впервые модель показали на автосалоне в Женеве, где она произвела фурор и почитатели марки с нетерпением ожидали объявления стоимости.
Безусловно, главным козырем 812 Superfast является выдающийся 12-цилиндровый двигатель Ferrari. Вдобавок, он считается самым экологически чистым, из всей линейки двигателей марки: 340 грамм CO2 на км, конечно высокий показатель для среднего автомобиля, но для суперкара он беспецедентно низкий.
В интерьере Ferrari остаётся верна упрощённому спортивному дизайну затем, чтобы подчеркнуть производительность автомобиля.
Источник.
C 2014 года www.amsrus.ru
Ох! Лошадь! 👍🏻👍🏻👍🏻
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