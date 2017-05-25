Жигули как французское вино, с годами только дорожают 60

Жительница Тольятти продаёт 38-летние «Жигули» ВАЗ 2103 за 3,5 миллиона рублей.

Объявление размещено на одном из крупных сайтов продажи автомобилей.

Как поясняется в записке владелицы, машина ярко-зелёного цвета была выпущена в декабре 1979 года. Пробег авто составляет всего 109 километров, сохранились все пломбы.

Автомобиль служил музейным экспонатом в частной коллекции. Его хранили в специальном помещении при постоянной температуре +18 градусов в течение 38 лет.

Несмотря на почтенный возраст автомобиля, автор объявления называет её новой и отмечает, что с годами стоимость вырастет.

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