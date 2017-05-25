Жигули как французское вино, с годами только дорожают
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Жигули как французское вино, с годами только дорожают
Май 25 17:00 2017

Жительница Тольятти продаёт 38-летние «Жигули» ВАЗ 2103 за 3,5 миллиона рублей.

Тот самый ВАЗ 2103

Объявление размещено на одном из крупных сайтов продажи автомобилей.

Как поясняется в записке владелицы, машина ярко-зелёного цвета была выпущена в декабре 1979 года. Пробег авто составляет всего 109 километров, сохранились все пломбы.

Тот самый ВАЗ 2103

Автомобиль служил музейным экспонатом в частной коллекции. Его хранили в специальном помещении при постоянной температуре +18 градусов в течение 38 лет.

Тот самый ВАЗ 2103

Несмотря на почтенный возраст автомобиля, автор объявления называет её новой и отмечает, что с годами стоимость вырастет.

Тот самый ВАЗ 2103

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AMSRUS
AMSRUS

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4 комментария

  1. Иван Журавлев
    Май 25, 17:27 #1 Иван Журавлев

    а я уж было подумал становятся лучше! )))

  2. Vladimir Vorobyov
    Май 25, 17:34 #2 Vladimir Vorobyov

    Купят, думаю.

  3. Игорь Скоркин
    Май 25, 18:14 #3 Игорь Скоркин

    Сия машина стоит этих рублей в качестве наглядного пособия «Как не надо делать автомобили»

  4. 利安朱
    Май 25, 18:32 #4 利安朱

    да — дерьмо тоже может быть коллекционным 😉

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