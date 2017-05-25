Жигули как французское вино, с годами только дорожают

Объявление размещено на одном из крупных сайтов продажи автомобилей.
Как поясняется в записке владелицы, машина ярко-зелёного цвета была выпущена в декабре 1979 года. Пробег авто составляет всего 109 километров, сохранились все пломбы.
Автомобиль служил музейным экспонатом в частной коллекции. Его хранили в специальном помещении при постоянной температуре +18 градусов в течение 38 лет.
Несмотря на почтенный возраст автомобиля, автор объявления называет её новой и отмечает, что с годами стоимость вырастет.
Источник.
C 2014 года www.amsrus.ru
а я уж было подумал становятся лучше! )))
Купят, думаю.
Сия машина стоит этих рублей в качестве наглядного пособия «Как не надо делать автомобили»
да — дерьмо тоже может быть коллекционным 😉
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