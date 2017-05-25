Volkswagen помогает детям 9

В Санкт-Петербурге состоялась торжественная передача двух Volkswagen Caravelle для нужд Детского хосписа.

На мероприятии присутствовали Кутепов Андрей Викторович, Член Совета Федерации от Санкт-Петербурга, протоиерей Александр Ткаченко, основатель и руководитель Санкт-Петербургского Детского хосписа и руководитель отдела маркетинга марки Volkswagen Коммерческие автомобили Илья Стабровкий.

Санкт-Петербургский Детский хоспис является первым учреждением паллиативной помощи детям в России и работает с 2003 года.

Ежегодно более 400 тяжелобольных детей и их родных получают помощь специалистов хосписа. Детский хоспис давно стал ресурсным центром по развитию данного направления в других регионах Российской Федерации.

Результатом многолетнего научного труда и практического опыта стало развитие системы паллиативной помощи детям на государственном уровне. Разработанные Детским хосписом методические подходы легли в основу деятельности паллиативных служб в других регионах России. Опыт Санкт-Петербургского Детского хосписа учтён при разработке «Порядка оказания медицинской паллиативной помощи детям».

Компания Volkswagen в лице марки Volkswagen Коммерческие автомобили сотрудничает с Санкт-Петербургским Детским хосписом уже с 2011 года, предоставляя автомобили серии Т для перевозки работников и детей.

Марка Volkswagen Коммерческие автомобили активно сотрудничает с различными благотворительными организациями, а также одна из немногих создаёт автомобили специально для людей с ограниченными возможностями и поддерживает Паралимпийское движение по всему миру.

«В этом году в распоряжение Детского хосписа мы передаём два белых восьмиместных микроавтобуса Caravelle с дизельным 2.0 л двигателем, автоматической коробкой передач и удобными сдвижными дверьми. Мы знаем, как нужно и важно сохранять мобильность людей, требующих специальный уход, и, пожалуй, модели группы Т6 наилучшим образом реализуют эту потребность», — отметил Илья Стабровский.

«Паллиативная помощь — это профессиональный ежедневный труд сотрудников Детского хосписа: уникальная команда специалистов, не только имеющих огромный опыт клинической деятельности, но и обладающих удивительными душевными качествами. А ещё это неравнодушие многих людей – наших единомышленников, партнеров и волонтеров, тех, кто поддерживает нашу деятельность. Я бесконечно благодарен всем, кто содействует нашей деятельности на протяжении многих лет», —

добавил основатель и руководитель Санкт-Петербургского Детского хосписа Александр Ткаченко.