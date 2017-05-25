Водителям рекомендуют не пользоваться улицами в центре Москвы
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Водителям рекомендуют не пользоваться улицами в центре Москвы
Май 25 15:14 2017

Специалисты Центра организации дорожного движения (ЦОДД) Москвы рекомендуют автомобилистам отказаться от поездок по Садовому кольцу, Большой Лубянке и Сретенке из-за пробок, вызванных работами по благоустройству на этих улицах, сообщили в среду в пресс-службе ЦОДД.

Ранее в Москве начались ремонтные работы в рамках программы «Моя улица», из-за чего движение ограничили на Бульварном кольце и на четырёх полосах Садового кольца. Благоустройство улиц продлится до конца августа. Позднее работы стартовали на Болотной улице, Москворецкой набережной, Лубянской площади и Сретенке, — согласно сведениям «РИА Новости».

«Наиболее крупные заторы отмечаются на Садовом и Бульварном кольцах, в районе Лубянской площади, а также на улицах Большая Лубянка и Сретенка. Просим водителей избегать маршрутов по данным улицам без необходимости», — говорится в сообщении.

В ЦОДД напомнили о возможных пробках в центре, особенно в утренние и вечерние часы пик. Ухудшение дорожной ситуации в данный момент наблюдается на северо-западе, севере и северо-востоке ТТК из-за перераспределения автомобильных потоков для объезда реконструируемых участков.

Власти города попросили водителей корректировать свои маршруты с учётом ограничений и выбирать пути объезда, а по возможности пользоваться общественным транспортом.

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благоустройствозапретремонт
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AMSRUS
AMSRUS

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1 комментарий

  1. Alex Beyev
    Май 25, 15:49 #1 Alex Beyev

    По остальному городу значит можно?

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