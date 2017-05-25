Skoda обзаведётся электрическим спорткаром 18

Чехи планируют построить электрический спорткар, вдохновением для которого послужит классическая модель 110 R Coupe.

Модель 110 R Coupe выпускалась в 1970-х. Это был заднеприводный и заднемоторный автомобиль, оснащавшийся 1,1-литровой «четвёркой» мощностью около 60 сил. Не исключено, что и современной модели оставят такую же компоновку, установив электромотор на задней оси.

Ожидается, что новинка войдёт в семейство из пяти электрокаров Skoda, которые должны выйти на рынок до 2025 года. Предполагается, что первой такой машиной станет электрический вариант компакт-кара Citigo (покажут в 2019-м). Затем дебютирует серийный вариант прототипа Vision E, потом появится новый кроссовер и последним – спорткар.

В «Шкоде» рассчитывают, что их электрокары смогут проезжать до 500 километров.

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