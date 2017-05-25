С днем рождения, Миша Подорожанский! 83

Начиная с 1990 года и на ближайшие десятилетия главное автомобильное событие нашей страны на 8 мая — день рождения главного редактора газеты «Авторевю» Михаила Подорожанского.

Миша Подорожанский придумал свою газету еще в советское время. У нее год образования 1990. В то время еще была коммунистическая партия, еще был Советский Союз, еще были очень серьезные обязательства СМИ перед государством.

На тот момент даже ксерокс проверялся участковым милиционером, он был в опечатанной комнате и пользоваться им можно было только по разрешению милиции. Миша Подорожанский один из немногих в нашей стае профессиональных журналистов. Он закончил факультет журналистики, и он из династии журналистов (его папа тоже журналист, он работал в ТАСС).

Миша решил сделать автомобильную газету. Автомобильное издание в то время это был вариант крамолы, потому что было понятно, что советский человек в обязательном порядке потреблял ДОСААФовское издание «За рулем», он должен был прочитать передовицу о дальнейших улучшениях подготовки военных водителей в автомобильных школах системы ДОСААФ.

Он должен был ознакомится с отчетно-выборными результатами собраний активистов ДОСААФ и между делом узнать что-нибудь на автомобильную тему. Тогда Миша решил сделать совсем иное издание. На тот момент Михаил очень сильно опережал в понимании автомобильной тематики всю страну. За точку отсчета он взял немецкое автомобильное издание, лучшее на планете Земля, Auto Motor und Sport и начал своим примером и своей газетой создавать автомобильную журналистику и форматировать ее до нынешнего состояния.

Все что у нас на сегодняшний день существует в виде автомобильной журналистики — это личная заслуга Миши Подорожанского.

Миша Подорожанский первым придумал явление под названием тест-драйв.

Сейчас любой блогер он уже заодно еще тестер и драйвер, приходит в любое представительство и говорит «мне, пожалуйста, Porsche дайте где-нибудь на полгодика, я на нем поезжу, а потом напишу три строчки, у меня в инстаграме 5 тысяч подписчиков и я им расскажу, как клево я тут отдыхал за рулем вашего Porsche».

Миша Подорожанский, начал всерьез заниматься тестами еще когда у нас был железный занавес. В 1990 году купить автомобиль было по-прежнему нереально: либо через многолетнюю очередь, либо через биржу. Иномарок не существовало.

Оцените исторический момент появления нового автомобильного издания страны. В 1990 год. Еще не было иномарок, не было представительств. Только идея Подорожанского сделать лучшее автомобильное издание страны.

Из представительств, кстати, тихо существовал лишь Mercedes Benz. Его офис открылся с разрешения КГБ и КПСС в 1973 году. Но больше никого.

Миша Подорожанский начал создавать автомобильную журналистику. Начал прививать понимание тестов. Именно под запрос, организованный Мишей Подорожанским, все представительства завели себе пресс-парки, кроме АВТОВАЗа и Горьковского автозавода.

Вот это вариант журналистики, который создается, пляшется и развивается от теста — заслуга именно Миши Подорожанского. Ведь можно было подойти к автомобильной журналистике со стандартным советским подходом, описывая какие-то события автомобильных заводов и рассказывая о том, как пролетарий Вася выполнил план и какой замечательный в результате у него качественный труд.

Мы бы тоже принимали это за автомобильную журналистику. Можно было бы постоянно вылизывать какую-нибудь часть тела директорам заводов, чтобы они тоже с отчетными реляциями докладывали о том, как замечательно, когда на совершенно непотребном, отвратительном, разваливающемся об дорогу ГАЗ-53 стоит знак качества СССР.

Этот знак качества СССР в соцлагере (на экспорт мы давали только качественную продукцию) назывался «Сделано человеком без головы».

Миша Подорожанский пошел по пути практики, он начал тестировать автомобили и тем самым заронил зерно сомнения, потому что для нашей совковой ментальности было непостижимо критиковать что бы ни было, автомобиль в частности, а иномарку тем более.

Иномарка она по умолчанию не ломается, великолепна, живет в веках. Первая волна second-hand с пробегом в 300-400 тысяч как раз подтвердила это, потому что она еще ездила. Но Миша начал потихонечку формировать критическое мышление у людей.

А вы уверены, что автомобиль безупречен? А вы уверены, что иномарка безупречна? А вы уверены, что тот набор, та комплектация и та сущность автомобиля, которая на сегодняшний день есть, она правильная?

Это было покруче антисоветизма. Иномарка может быть небезупречной. Подорожанский именно так поставил вопрос.

Когда журналисты к нему приходили, в основном это были люди, которые работали на АЗЛК или других автомобильных заводах, за точку отсчета они имели наш отечественный автопром.

Дядя Саша Деваков, который работал в лаборатории управляемости и плавности хода на АЗЛК и Сережа Воскресенский это те люди, которые за точку отсчета имели Москвич. Поэтому, когда эксперты садились за руль автомобиля, им было очень тяжело представить себе, что чуть-чуть лучше это еще не гениально и любая иномарка должна была получить профессиональную оценку.

Тогда Миша Подорожанский, а это совсем невероятно, принудительно заставил свой персонал ездить на иномарках, он на счет редакции покупал им иномарки с тем, чтобы обнулить точку отсчета.

В то время это было совершенно завораживающим явлением — сотрудники газеты «Авторевю» ездили только на иномарках. Это было невероятно! Служебная машина – иномарка. У журналиста.

Все бросились копировать детище Миши Подорожанского, все бросились в управляемость плавность хода, в тест-драйвы, в пренебрежительное отношение к иномаркам через губу переплевывая, рассказывая о том, что Mercedes плох.

А Миша Подорожанский удержал баланс. Он не бросился в оголтелое восхваление, либо отрицание. Он пошел на полигон, купил систему Datron и начал тестировать автомобили по тем параметрам, которым считал необходимыми.

Со временем из этого вырос «Индекс Авторевю». Потом туда же добавились ресурсные испытания, а подробных ресурсных испытаний ни одно издание по сию пору не делает. Миша Подорожанский в совокупности автомобильной тематики предоставил аудитории возможность разобраться в сути. Он помогал читателям формировать собственную точку зрения на автомобиль, его достоинства и недостатки, накапливать сумму своих знаний и оценок.

В наше трагическое время, когда автомобильный рынок умирает, нужно быть очень аккуратным. В отношениях с АВТОВАЗом периода Бо Андерссона стала выскакивать легкая неаккуратность. Бо приятельствовал с лидером автомобильных мнений Мишей, что накладывало некую предвзятость в оценках новинок АвтоВАЗа. И, тем не менее, степень объективности все равно оставалась очень высокая.

Плюс наше традиционное умение читать между строк, потому что не всегда получается называть вещи своими именами, поэтому иногда лишь намеком… но готовая аудитория этот намек прекрасно понимает.

Миша Подорожанский ко всему прочему очень классный водитель. Это человек со вкусом, с прекрасным пониманием автомобиля, с бензином в крови. Сначала он влюбился в ВАЗ-2108. На фоне остальных наших утюгов это было понятно.

Потом у Миши была Peugeot 405. Миша как раз тот, кто продвигал на нашем рынке своим примером Peugeot, потому что для нас все французы были одинаковы. Японцев любили, немцев уважали это априори, французы были никто.

Peugeot и Renault они только созвучны, а по факту разные. А торсионная подвеска 405, а потрясающая 205, а великолепная 105? Миша провел дифференциацию между французскими брендами в нашей стране и стало понятно, что созвучие не означает одинакового конструктивного подхода. Конструкция разная, идеология разная, настройки разные, суть разная, машина разная.

Миша первым из главных редакторов купил себе Porsche. Это абсолютно правильно. А на сегодняшний день это первый и единственный главный редактор автомобильного издания в нашей стране, у кого личная Tesla.

Потому что Миша с чутьем профессионала и любопытством профессионала понимает, что эта машина из будущего и интересно знать, и понимать ее в повседневной эксплуатации, хотя официально они в нашей стране не продаются.

Мы с Мишей Подорожанским как-то раз поехали во Францию на тест-драйв Peugeot 605. А Peugeot в те времена славилась тест-драйвами, когда тебе давали ключи и говорили «давай к вечерку в ресторане в Бордо встретимся» и все, езжай. В отличии от GM, который давал на полчаса пофотографироваться, тронуться вперед-назад и сразу гнал всех на зомбирование, где рассказывал, что хорошего в их машине.

Peugeot всегда считала правильным выдать журналисту машину, дорожную карту, а дальше: вы сами разберетесь, садитесь и езжайте. Мы с Мишей сели в одну 605 дизельную и поехали по провинции. Мы поехали в Биарриц через горы. Двигались на этой дизельной машине с парижскими номерами, чем очень нервировали местную публику.

Потому что это означало, что столичный пижон на новенькой, самой престижной на тот момент машине Франции, едет по нашей провинции, это раздражало. Миша был за рулем, мы с ним менялись.

Фирма Peugeot подарила нам по компакт-диску, мы поставили классическую музыку, кондиционер, люк. Я ему тогда сказал фразу, Мишу облизнулся и ответил «это твой копирайт, не буду употреблять». Я ему сказал:

«Миша, обрати внимание во Франции все поля Елисейские, а все леса Булонские».

Ему очень понравилась эта формулировка.

Вот едем мы сквозь нескончаемые Булонские леса, по нескончаемым Елисейским полям и подъезжаем к пит-стопу платной дороги. Останавливаемся, платим, стартуем, выезжаем и перед нами оказывается местный Golf-1 с каркасом безопасности.

Понятно, что за рулем сидит человек, который знает толк в местных дорогах чтобы прострелить на большой скорости. Golf с местными номерами, на очень широких лаптях, понятно, что машина скорее кольцевая, чем раллийная. А в заднем отсеке сидит здоровенная овчарка немецкая, которая на нас смотрит очень внимательно.

Этого француза завело то, что у него на хвосте мертво повисла столичная машина с пижонами. Ему же непонятно, что там сидит сам Подорожанский. Мы ему уперлись в зад, чем его разозлили, парень принял вызов дал по газам и рванул в горы, а нам как раз туда и надо. Миша с ним азартно сцепился мертвой хваткой.

Парень понял, что он должен отстоять родину и ни в коем случае не уступить. Полным пониманием того, что сейчас начинается настоящее рубилово, было поведение собаки, она высунулась из багажника, посмотрела, прижала уши, по-французски сказала: «ой, мама!», прилегла и мы ее больше не видели.

И началось рубилово! А дорожки-то горные, причем парень присидевшийся, а Миша соответственно нет. Но у нас мощность и дизель — это плюс. Но автомат – это конечно минус. Но Миша действительно очень классный водитель!

Миша висел у него на хвосте. На прямиках мы его делали, потому что мощность работала, в поворотах он делал нас, причем резал очень сурово по обочине кидаясь в нас камнями.

В самом начале рубки, когда уже было понятно, что сейчас начинается, я тайком включил Мише подогрев сидения. А дальше была гонка.

Мы фигачили по горам, наверное, часа два. Француз был в бешенстве, потому что отвязаться он не мог. Миша был в азарте, потому что Миша его постоянно настигал, единственное, что не делал по-французски — не пинал его своим пластиковым бампером в зад, потому как машина все-таки тестовая,надо вернуть ее без единой царапины.

Было понятно, что местный гонщик на спецподготовленной машине и парижский хлыщ, а на самом деле Михаил Подорожанский на Peugeot 605 — гонщики очень классные, драгоценные, они идут на равных, хорошо идут, быстро, резко, мощно, при этом с определенным запасом безопасности, потому что мы никого с дороги не стряхнули, если попадались редкие попутки или кто-то шел на встречку, мы очень аккуратно убирались, чтобы ни в коем случае не помешать этим водителям.

Ушел этот разозленный француз резко. Ему надо было сворачивать, либо он понял, что дальше бесполезно. Он с ручником в управляемом заносе просто дал левый третий и ушел.

Мишка притормозил помахать ему рукой на прощание, типа «парень, хорошо же рубились, у нас у обоих бензин то в крови». Ну, ушел, так ушел и мы спокойно ехали дальше, делали фотосессии, и закономерно приезжаем в Биарриц.

Это воспетое место, не могу сказать, что оно замечательное. Оно как наш Коктебель, который воспет не по заслугам. В нем хорошо снимать марсианские хроники, либо концлагеря. Отдыхать там можно только благодаря имени Максимильяна Волошина. Биарриц из этой же категории — хорошая климатическая точка на территории Франции, которую французы воспели от безысходности. Это как Сан-Тропе. Кто там был, долго изумлялись: что тут делать? Ведь испанская Коста-Браво гораздо лучше.

Подъезжаем к Биаррицу. Едем сквозь скалы, а это далеко не самые красивые пейзажи. Подъезжаем к точке финиша, где нас ждет ресторан и легкая пресс-конференция. Миша выходит из-за руля счастливый: и гонка хорошая и машина классная, и поездка была очень интересная. А у него абсолютно мокрая спина и штаны увлажненным квадратом. Я спрашиваю: «Миш, как тебе подогрев сиденья?». Миша зыркает туда, видит эту включенную кнопку подогрева сидения, секунду борется с эмоциями, а потом хладнокровно говорит: «Я думал это адреналин»…

– Нет, Миша, это подогрев сидения, я его в самом начале включил.

Миша посмотрел на меня, выдохнул: «Классная гонка была, не заметил».

Миша, с днем рождения! Замечательная у тебя газета. Нам очень повезло с тобой. У нас в стране есть автомобильная журналистика. И это твоя персональная заслуга!