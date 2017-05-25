Предотвратить любой ценой
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Предотвратить любой ценой
Май 25 08:00 2017

Эстонской полиции поступило сообщение, что от дома в населённом пункте Эрала уехала машина марки Opel, за рулём которой с большой долей вероятности находится человек в неадекватном состоянии — пьяный или под действием наркотиков.

Патруль полиции сделал попытку остановить авто, но находившийся за рулём водитель никак не отреагировал на сигнал полицейского. Удалось остановить опасного водителя только на трассе Тарту-Ааравате. Для этого один из полицейских лёгким движением руки забросил под колёса мчавшейся на приличной скорости авто спецсредство «ёж».

Водитель был агрессивен и на проверку не соглашался. После его задержания было установлено, что он сел за руль под алкогольными парами и приняв дозу наркотиков.

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На тему:
  Article "tagged" as:
беспределгеройПолициясостояние опьянения
  Категории:
Автожесть
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Автор

AMSRUS
AMSRUS

C 2014 года www.amsrus.ru

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2 комментария

  1. Алексей Ш.
    Май 25, 08:25 #1 Алексей Ш.

    Разрушая стереотипы.. 👍💪

  2. Viktor Skomorohov
    Май 25, 09:31 #2 Viktor Skomorohov

    Завидуем…

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