Предотвратить любой ценой

Патруль полиции сделал попытку остановить авто, но находившийся за рулём водитель никак не отреагировал на сигнал полицейского. Удалось остановить опасного водителя только на трассе Тарту-Ааравате. Для этого один из полицейских лёгким движением руки забросил под колёса мчавшейся на приличной скорости авто спецсредство «ёж».
Водитель был агрессивен и на проверку не соглашался. После его задержания было установлено, что он сел за руль под алкогольными парами и приняв дозу наркотиков.
Источник.
C 2014 года www.amsrus.ru
Разрушая стереотипы.. 👍💪
Завидуем…
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