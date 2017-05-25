Победа Škoda на ралли Португалии 9

Команда Škoda одержала девятую победу в чемпионате мира по ралли в классе WRC 2.

Андреас Миккельсен и Андерс Егер-Синневааг оставались лидерами гонки вплоть до её финала. На заключительном спецучастке трассы в Фафи норвежский экипаж совершил наезд на камень и был вынужден завершить гонку, уступив победу Понтусу Тидеманду и Йонасу Андерссону. Шведский экипаж одержал уже четвёртую по счёту победу в чемпионате и, продемонстрировав невероятную скорость и безупречную технику, укрепил свои позиции лидера в зачёте World Rally Championship (WRC 2).

В последний день ралли Португалии пилоты WRC 2 бились за каждую секунду. Скоростные гравийные трассы в окрестностях деревни Фафи, расположенной к северо-востоку от Порту, традиционно привлекли множество поклонников автоспорта.

Знаменитый трамплин Фафи предрешил исход битвы за второе место между пилотом заводской команды Škoda Понтусом Тидемандом и финским гонщиком Теему Суниненом (Teemu Suninen) на частном автомобиле Ford, и стал роковым для экипажа Кантена Жильбера (Quentin Gilbert).

Занимавший четвёртое место Кантен за рулём частной Škoda Fabia R5 попал в аварию, неудачно приземлившись после прыжка на трамплине. Его автомобиль ударился о землю передним бампером, перевернулся и заблокировал узкую дорогу, из-за чего организаторам пришлось прервать гонку. Благодаря эффективной системе защиты автомобиля Škoda Жильбер и его штурман Рено Жамуль (Renaud Jamoul) не получили травм и самостоятельно покинули автомобиль.

Лидеры ралли Португалии в зачете WRC 2 Андреас Миккельсен и Андерс Егер-Синневааг на Škoda Fabia R5 начали последний день гонки с преимуществом более чем в три минуты. Их ждала безоговорочная победа, однако на последнем спецучастке Миккельсен допустил ошибку в управлении, его Škoda врезалась в камень, и он был вынужден остановиться.

«Я невероятно расстроен и чувствую свою вину перед командой, которая подготовила для этого ралли великолепный автомобиль», – прокомментировал Миккельсен свою неудачу.

На первых трёх спецучастках Понтус Тидеманд продемонстрировал быструю и безопасную езду, сохранив отрыв от пилота Ford Теему Сунинена, после чего тот больше не мог претендовать на второе место в зачёте WRC 2.

Когда Тидеманд увидел, что автомобиль Миккельсена остановился, он понял, что лидирует в гонке, однако шведскому пилоту победа далась нелегко: он также наехал на камень и был вынужден сбавить скорость, так как был уверен, что повредил колесо.

Из-за этого Тидеманд уступил преследующему его Сунинену около 15 секунд на последнем спецучастке. Тем не менее, его экипаж одержал победу с преимуществом в 11 секунд.

«Я очень рад этому результату, но вместе с тем, мне очень обидно за Андреаса. Что ж, иногда спорт бывает жесток. Я доволен своим выступлением в Португалии, и тем, что заработал максимальное количество очков в чемпионате», – сказал Тидеманд после гонки.

Директор Škoda Motorsport Михал Храбанек (Michal Hrabánek) испытывал смешанные чувства после гонки:

«Это мог бы быть фантастический уик-энд для всей команды Škoda Motorsport, однако удача отвернулась от Адреаса и Андерса. Они показали потрясающую скорость и, безусловно, заслуживали победу. Но такие ситуации – неотъемлемая часть спорта. Понтус и Йонас впечатлили меня своей скоростью и стратегией. Теперь они являются безоговорочными лидерами чемпионата. А Škoda Fabia R5 вновь подтвердила свою репутацию не только самого быстрого, но и самого надёжного автомобиля в классе WRC 2».

Победа на ралли Португалии стала девятой подряд для чешского бренда. Кроме того, пилоты на автомобилях Škoda выиграли 16 из последних 17 гонок в классе WRC 2.