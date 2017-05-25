Купе BMW M4 GT4 представили публике
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Купе BMW M4 GT4 представили публике
Май 25 16:20 2017

BMW Motorsport показало новое гоночное купе M4 GT4.

В сети появился тизер, опубликованный компанией BMW, в котором можно увидеть гоночную модификацию купе M4. Новинка дебютирует в соревнованиях «24 часа Нюрбургринга». Под капотом установят трёхлитровую «шестерку» с двумя турбинами. В паре с мотором будет работать 7-ступенчатый робот с двумя сцеплениями.BMW M4 GT4

Помимо этого, M4 GT4 оснастили выпускной системой со сниженным весом, усовершенствованной подвеской с регулируемыми пружинами и амортизаторами Ohlins, а также спортивными стабилизаторами и тормозами с 390 мм дисками спереди и 35 мм дисками сзади.BMW M4 GT4

Кузов автомобиля изготовлен из композитных материалов, имея присущий для спортивных моделей вид. Купе получил аэродинамическиий обвес с большим антикрылом.BMW M4 GT4

Следует уточнить,что для BMW M4 GT4 доступно осуществление перенастройки двигателя с целью увеличения его мощности.

В компании пообещали, что после премьеры, на BMW M4 GT4 откроют предварительный заказ для частных гоночных команд. Первые экземпляры для покупателей будут предоставлены до начала сезона 2018 года.

Стоимость BMW M4 GT4 169 000 евро.

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AMSRUS
AMSRUS

C 2014 года www.amsrus.ru

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