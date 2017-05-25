Hyundai официально пришёл в Чеченскую Республику
8

Hyundai официально пришёл в Чеченскую Республику
Май 25 13:00 2017

Официальный дилерский центр Hyundai «Лидер Авто», запущенный в городе Грозный, является первым дилерским центром иностранного бренда на территории Чеченской Республики.

Hyundai

«Для нас большая честь и, одновременно, ответственность быть первым дилерским центром иностранной марки на территории Чеченской Республики. Уверен, клиенты нашего дилера «Лидер Авто» по достоинству оценят высокое качество обслуживания и широкий выбор автомобилей и опций, доступных к приобретению», – отмечает Алексей Калицев, исполнительный директор «Хёндэ Мотор СНГ».

Hyundai

Дилерский центр Hyundai в Грозном полностью соответствует корпоративным стандартам компании. В шоу-руме площадью 944 м² представлен весь модельный ряд Hyundai. Клиентам доступен полный спектр услуг: продажа и обслуживание новых автомобилей, страхование, кредитование, программа trade-in.

Hyundai в Чечне, Грозный

Сервисная зона площадью 1348 м² c современным диагностическим оборудованием позволяет выполнять любые виды работ по обслуживанию автомобилей Hyundai: гарантийный и постгарантийный ремонт, а также установку дополнительного оборудования. Дождаться выдачи своего автомобиля клиент может в уютной зоне отдыха.

Genesis

На территории дилерского центра можно также приобрести автомобили премиального бренда Genesis, презентованного в России в сентябре 2016 г. Модельный ряд Genesis – это воплощение всего лучшего в четырёх ключевых областях: инновации, выверенные и сбалансированные ходовые характеристики, элегантность дизайна и непревзойденное клиентское обслуживание.

Genesis G90

Genesis G90

В «Лидер Авто» в Грозном представлены флагманский седан Genesis G90 и абсолютная новинка этого года – Genesis G80. Все комплектации моделей бренда Genesis оснащены интеллектуальным полным приводом HTRAC.

На тему:
  Article "tagged" as:
HyundaiХёндэХендэ Мотор СНГ
  Категории:
Новости
больше статей

Автор

AMSRUS
AMSRUS

C 2014 года www.amsrus.ru

Больше статей
больше статей

Похожие статьи

Subaru Outback Concept не отличается от серийной версии 0

Bentley показала 700 л.с. версию Continental

Bentley показала 700 л.с. версию Continental 0

Каршеринг по новой ставке

Каршеринг по новой ставке 18

Напишите комментарий

0 Комментариев

Еще нет комментариев

You can be the one to start a conversation.

Только зарегистрированные пользователи могут комментировать.