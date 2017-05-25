Hyundai официально пришёл в Чеченскую Республику 8

Официальный дилерский центр Hyundai «Лидер Авто», запущенный в городе Грозный, является первым дилерским центром иностранного бренда на территории Чеченской Республики.

«Для нас большая честь и, одновременно, ответственность быть первым дилерским центром иностранной марки на территории Чеченской Республики. Уверен, клиенты нашего дилера «Лидер Авто» по достоинству оценят высокое качество обслуживания и широкий выбор автомобилей и опций, доступных к приобретению», – отмечает Алексей Калицев, исполнительный директор «Хёндэ Мотор СНГ».

Дилерский центр Hyundai в Грозном полностью соответствует корпоративным стандартам компании. В шоу-руме площадью 944 м² представлен весь модельный ряд Hyundai. Клиентам доступен полный спектр услуг: продажа и обслуживание новых автомобилей, страхование, кредитование, программа trade-in.

Сервисная зона площадью 1348 м² c современным диагностическим оборудованием позволяет выполнять любые виды работ по обслуживанию автомобилей Hyundai: гарантийный и постгарантийный ремонт, а также установку дополнительного оборудования. Дождаться выдачи своего автомобиля клиент может в уютной зоне отдыха.

На территории дилерского центра можно также приобрести автомобили премиального бренда Genesis, презентованного в России в сентябре 2016 г. Модельный ряд Genesis – это воплощение всего лучшего в четырёх ключевых областях: инновации, выверенные и сбалансированные ходовые характеристики, элегантность дизайна и непревзойденное клиентское обслуживание.

В «Лидер Авто» в Грозном представлены флагманский седан Genesis G90 и абсолютная новинка этого года – Genesis G80. Все комплектации моделей бренда Genesis оснащены интеллектуальным полным приводом HTRAC.