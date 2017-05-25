Ford Mustang стал самым продаваемым спорткаром в Европе
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Ford Mustang стал самым продаваемым спорткаром в Европе
Май 25 22:00 2017

Ford Mustang стал самым популярным спорткаром в Европе.

Наиболее востребованным спортивным автомобилем в Европе по результатам продаж за последний год оказался Ford Mustang, сообщает пресс-служба американского производителя. Более чем 15 тыс. человек приобрели легендарный автомобиль.

Великобританию, Францию, несколько стран Восточной Европы, а ещё Финляндию и Грецию модель покоряет стремительными темпами. 3600 покупателей стали новоиспеченными владельцами Ford Mustang. Это только за первый квартал текущего года.Ford Mustang 2018

Кстати, спорткар впервые в его 50-летней истории стали поставлять за пределы США только после смены поколений в 2014 году .

В подкапотном пространстве расположился 2,3-литровый турбомотор EcoBoost мощностью 314 л.с., однако, Mustang можно купить и с более привычным атмосферным V8.Ford Mustang 2018

Всего же в 2016 году Ford реализовал около 150 000 Mustang по всему миру. Что касается продаж модели на территории России, пресс-центр информацию не предоставил. Пока автомобиль в РФ официально не продаётся, хотя его поставки ожидаются, соответственно информации с официального сайта автогиганта.

Ford Mustang 2018

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Автор

AMSRUS
AMSRUS

C 2014 года www.amsrus.ru

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