2 млн человек хотят купить шаттл

Евгений Романовский, специалист по визуальным эффектам из Тель-Авива, решил продать свой старенький внедорожник Suzuki Vitara SUV 1996 года выпуска.
Самый простой способ продать свою машину — опубликовать объявление в Интернет, но Евгений подошел к задаче гораздо креативнее.
Он создал двухминутный ролик с такими мощными спецэффектами, что его уже посмотрело более 2 миллионов человек.
Источник.
C 2014 года www.amsrus.ru
Ролик стоит дороже тачки ))))))))
Она бесценна!!
Только зарегистрированные пользователи могут комментировать.