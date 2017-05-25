2 млн человек хотят купить шаттл
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Май 25 11:00 2017

Вот что бывает, когда за дело берутся профессионалы!

Евгений Романовский, специалист по визуальным эффектам из Тель-Авива, решил продать свой старенький внедорожник Suzuki Vitara SUV 1996 года выпуска.

Самый простой способ продать свою машину — опубликовать объявление в Интернет, но Евгений подошел к задаче гораздо креативнее.

Он создал двухминутный ролик с такими мощными спецэффектами, что его уже посмотрело более 2 миллионов человек.

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SUVSuzukiVitaraвнедорожник
  Категории:
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AMSRUS
AMSRUS

C 2014 года www.amsrus.ru

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2 комментария

  1. Dmitry Trunov
    Май 25, 11:08 #1 Dmitry Trunov

    Ролик стоит дороже тачки ))))))))

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