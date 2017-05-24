У России будет свой «Сталкер»
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У России будет свой «Сталкер»
Май 24 16:31 2017

В Тольятти на базе «Нивы» будет налажено производство нового российского внедорожника «Сталкер».

По крайней мере так заявлено в ОТТС (Одобрение типа транспортного средства), зарегистрированном на новую модель в открытой базе Роспатента.

«Действие данного ОТТС распространяется на партию транспортных средств в количестве 150 штук», – оговаривается в документе.

Абсолютно новой моделью автомобиль можно назвать условно. Знатоки российского автопрома наверняка вспомнят, что эту машину начали разрабатывать ещё в начале 2000-х годов — сначала на базе «классических» заднеприводных моделей АвтоВАЗа, а затем и Lada 4×4.

В 2003-м машину даже продемонстрировали на одном из провинциальных автосалонов, после чего в компании «Апал» (она больше известна на рынке пластиковых изделий) решили всерьёз заняться автостроением. Сырья для этого — инновационного материала термопласт — у неё было достаточно, но нужно было найти партнёра для выпуска каркасов и, собственно, производства.

Сталкер

Сталкер. Фото: auto.mail.ru

Именно с этим и возникли проблемы. Возможно, их решением станет «творческий союз» «Апала» с «ВИС-Авто», которое занимается выпуском ограниченных серий автомобилей различного назначения на базе моделей Lada.

Что касается технических характеристик автомобиля, то заявлено, что он будет длиной 3 550 мм, шириной 1 646 и высотой 1 751. Автомобиль получит две двери, откидной колпак сзади и четыре сидячих места. Оснастят внедорожник силовым агрегатом и трансмиссией обычной Lada 4×4 – двигателем 1.7 и 5-ступенчатой автоматической коробкой передач. В списке опций значатся электропривод наружных зеркал заднего вида, кондиционер, подножки и панорамный люк на крыше, – сообщает «Российская газета».

Что касается цены, то, по данным «Авто Mail.Ru», в своё время «Сталкер» должен был стоить на 30-50 тысяч дороже стандартной «трёхдверки». По всей видимости, и сейчас внедорожник из пластика на тонкостенном каркасе могут оценить немногим выше Lada 4×4. Она продаётся минимум за 455 900 рублей.

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  Article "tagged" as:
Lada 4x4концептСталкер
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Автор

AMSRUS
AMSRUS

C 2014 года www.amsrus.ru

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4 комментария

  1. Viktor von Engel
    Май 24, 16:36 #1 Viktor von Engel

    Спасибо Сергей за то, что Вы есть! 🙂

  2. Дмитрий Лельчук
    Май 24, 17:16 #2 Дмитрий Лельчук

    Что за ужОс на фото?

  3. Михаил Бем
    Май 24, 17:27 #3 Михаил Бем

    На Мишку похож. Был такой на базе НИВЫ.

  4. Pavel Andronov
    Май 24, 17:49 #4 Pavel Andronov

    А был ещё Автокам/Велта , АСМ Мишка … не верится в коммерческое будущее возрожденных проектов такой давности на агрегатах ещё более древних конструкций. Это даже тогда напоминало самоделки 80-х. Впрочем, ничто не мешает надеяться на лучшее. По крайней мере упомянуты АКПП и кондиционер.

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