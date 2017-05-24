У России будет свой «Сталкер»

По крайней мере так заявлено в ОТТС (Одобрение типа транспортного средства), зарегистрированном на новую модель в открытой базе Роспатента.
«Действие данного ОТТС распространяется на партию транспортных средств в количестве 150 штук», – оговаривается в документе.
Абсолютно новой моделью автомобиль можно назвать условно. Знатоки российского автопрома наверняка вспомнят, что эту машину начали разрабатывать ещё в начале 2000-х годов — сначала на базе «классических» заднеприводных моделей АвтоВАЗа, а затем и Lada 4×4.
В 2003-м машину даже продемонстрировали на одном из провинциальных автосалонов, после чего в компании «Апал» (она больше известна на рынке пластиковых изделий) решили всерьёз заняться автостроением. Сырья для этого — инновационного материала термопласт — у неё было достаточно, но нужно было найти партнёра для выпуска каркасов и, собственно, производства.
Сталкер. Фото: auto.mail.ru
Именно с этим и возникли проблемы. Возможно, их решением станет «творческий союз» «Апала» с «ВИС-Авто», которое занимается выпуском ограниченных серий автомобилей различного назначения на базе моделей Lada.
Что касается технических характеристик автомобиля, то заявлено, что он будет длиной 3 550 мм, шириной 1 646 и высотой 1 751. Автомобиль получит две двери, откидной колпак сзади и четыре сидячих места. Оснастят внедорожник силовым агрегатом и трансмиссией обычной Lada 4×4 – двигателем 1.7 и 5-ступенчатой автоматической коробкой передач. В списке опций значатся электропривод наружных зеркал заднего вида, кондиционер, подножки и панорамный люк на крыше, – сообщает «Российская газета».
Что касается цены, то, по данным «Авто Mail.Ru», в своё время «Сталкер» должен был стоить на 30-50 тысяч дороже стандартной «трёхдверки». По всей видимости, и сейчас внедорожник из пластика на тонкостенном каркасе могут оценить немногим выше Lada 4×4. Она продаётся минимум за 455 900 рублей.
C 2014 года www.amsrus.ru
Спасибо Сергей за то, что Вы есть! 🙂
Что за ужОс на фото?
На Мишку похож. Был такой на базе НИВЫ.
А был ещё Автокам/Велта , АСМ Мишка … не верится в коммерческое будущее возрожденных проектов такой давности на агрегатах ещё более древних конструкций. Это даже тогда напоминало самоделки 80-х. Впрочем, ничто не мешает надеяться на лучшее. По крайней мере упомянуты АКПП и кондиционер.
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